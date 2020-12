Serieneinbrüche - Liebesbotschaft? - mehrmals in Bauch getreten - Gasflaschendieb

Serieneinbrüche in Jena-Lobeda

Im Laufe des Montags wurden der Polizei Jena mehrere Straftaten in Lobeda bekannt. So verschafften sich Unbekannte Zutritt zum Keller eines Mehrfamilienhauses in der Binswangerstraße und öffneten zwölf Keller gewaltsam. Das Beutegut ist aktuell nicht bekannt, ebenso die Höhe des Sachschadens.

Einen weiteren Kellereinbruch gab es am Salvador-Allende-Platz. Auch hier verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Kellerabteil und entwendeten Bekleidungsgegenstände im Wert von ca. 200,- Euro.

In der Kastanienstraße wollten Unbekannte vermutlich mehrere Türen eines Wohn- und Geschäftshauses aufbrechen, was zum Glück nicht gelang. An insgesamt sieben Türen, verteilt auf vier Etagen, konnten Hebelspuren festgestellt werden. Die Höhe des Sachschadens wird aktuell noch ermittelt.

Auch wollten Unbekannte in das Lager eines Getränkehändlers in der Drackendorfer Straße eindringen. Bei dem Versuch das Rolltor aufzuhebeln ertönte jedoch der akustische Alarm, sodass der oder die Täter von ihrem Vorhaben abließen.

Botschaft von Verliebten?

An der Hauswand eines Einkaufsmarktes in der Erlanger Alle in Jena stellte am Montagmittag ein Mitarbeiter ein Graffiti fest. Unbekannte brachten in goldener Farbe ein Herz mit den Initialen "S+J" und "N+T" sowie den Worten "Fuck me" auf. Ob es sich um eine Liebesbotschaft handelt, kann nur der Verursacher sagen. Die Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde trotz dessen aufgenommen.

Vergeblich vor Polizei in Wald geflüchtet

Gegen 1 Uhr am Dienstagmorgen fuhr ein Streifenwagen der Polizei zwischen Quirla und Stadtroda. Auf einem angrenzenden Fahrradweg sahen diese einen Mann. Diese ließ nach Erblicken des Streifenwagens sein Fahrrad fallen und flüchtete in ein Waldstück. Der 25-jährige konnte jedoch kurze Zeit später gefunden werden. Das Fahrrad besaß keine Rahmennummer und wurde sichergestellt. Mit dabei hatte der Mann einen Fahrradanhänger, in welchem sich ein Bolzenschneider befand. Auch einen nicht gekennzeichneten Böller hatte er in seinem Rucksack. Neben der Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz hatte der nächtliche Ausflug auch die Ahndung des Verstoßes gegen die aktuellen Ausgangsbeschränkungen zur Folge. Das Fahrrad wurde vorerst sichergestellt.

Wenn der Gasmann kommt und nicht bezahlt

Am Montagmorgen informierte ein Mitarbeiter eines Baumarktes aus Eisenberg darüber, dass Unbekannte sich Zutritt zu einem verschlossenen Außenlager verschafft haben. Dabei brachen die Täter das Schloss des Lagers auf und entwendeten elf Gasflaschen a knapp zwölf Kilogramm. Augenscheinlich war die Beute in Gänze zu schwer, da vier Flaschen in der Nähe gefunden werden konnten. Von den restlichen sieben Gasflaschen fehlt vorerst jede Spur. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Geparktes Auto übersehen: Zwei Mal Totalschaden in Kahla

Kurz vor 19:30 Uhr kam es am Montag zu einem Unfall in Kahla. Ein 33-jähriger Fahrer eines Opel fuhr auf der Bibraer Landstraße in Richtung Stadtmitte. Dabei übersieht der Fahrer einen am Fahrbahnrand geparkten Toyota und fährt auf diesen auf. Beide Fahrzeuge wurden dabei derart beschädigt, dass diese nicht mehr fahrbereit waren. Der Grund für den Unfall könnte der Konsum illegaler Substanzen gewesen sein, da ein Drogentest bei dem 33-Jährigen positiv verlief. Eine Anzeige wurde gefertigt.

Mehrmals in den Bauch getreten

Montagabend gegen 21.15 Uhr kam es zu einer Auseinandersetzung auf dem Hinterhof eines Einkaufsmarktes in der Jenaer Karl-Marx-Allee. Hier befand sich der 39-jährige Geschädigte zusammen mit einem Bekannten. Beide tranken alkoholische Getränke und der spätere Geschädigte artikulierte sich auch öfters etwas lautstark. Dies schien einem Unbekannten zu missfallen, woraufhin dieser den 39-Jährigen in den Bauch trat. Nachdem der Geschädigte mitsamt eines Einkaufwagens zu Boden fiel, trat der Täter diesen abermals in den Bauch. Danach entfernte sich der Unbekannte vom Tatort. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Der Täter war in Begleitung zweier Frauen, wovon eine helle und die zweite eine dunkle Jacke anhatten. Beide Frauen sollen mit russischem Akzent gesprochen haben.

Die Polizei fragt: Wer kennt den Täter? Wem ist die beschrieben Person am Montagabend in Tatortnähe aufgefallen? Wer hat die Tat beobachtet und kann Angaben zum Sachverhalt machen? Hinweise unter Tel. 03641 - 810 oder ed.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de.

In Jena mit 2,36 Promille vom Rad gefallen und schwer verletzt

