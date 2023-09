Service in Jena: Ich brauch mehr Luft

Jena. Kommentiert: Über Fahrrad-Förderung und Musik zum Feierabend

Das ist der Zeitpunkt von der Sorte „genau richtig“ – Feierabend, vielleicht bissel geschlaucht; vielleicht bissel Stress mit dem Chef; vielleicht knurrig, weil gerade der Radfahrer hier in der baustellenbedingt besonders engen Johannisstraße durchpfeift und Fußgänger zum Seitensprung zwingt. Doch höret: Aus dem „Faulloch“ am Johannistor ist am Montag nach 18 Uhr Orchestermusik zu hören. Das Freie Orchester Jena – 70 Damen und Herren – gibt sich die Ehre mit seinem auf Filmmusik zugeschnittenen Repertoire.

Hunderte Jenaer lauschen gebannt. Arbeitstage, Chefs und Rad-Rambos sind kurz vergessen. Nein, nein, die Probleme der Stadt sind natürlich damit nicht ad acta gelegt. Niemand hat die Absicht, den Streit um den Kurzfrist-Radweg in der Fischergasse (Beitrag auf dieser Seite) kleinzureden. Und was sich die Verantwortlichen dabei gedacht hatten! Eine gewisse Willkür scheint bei solchen Entscheidungen aber global üblich, wenn man an ähnliche Festlegungen in Berlin denkt. Oder daran, dass die Pariser Bürgermeisterin quasi über Nacht ein Seine-Ufer als Kfz-frei erklärt hat.

Doch seien auch einmal die kleinen Maßnahmen der Radverkehrsförderung gewürdigt. Zum Beispiel ist an der Fassade der Landeskirchlichen Gemeinschaft in der Wagnergasse eine Pressluft-Aufpumpstation installiert worden. Allerdings haben die Initiatoren per Aufschrift die richtige Benutzung anmahnen müssen: Bitte die kleinere Öffnung fürs Fahrradventil benutzen! Nicht die größere, die nur für Autoventile geeignet sei. Das kleine Ventil ins große Loch – da nimmt die Technik Schaden. Schon richtig, man kann den positiven Hintergrund dieser Kalamität suchen: Die vielen Autofahrer, die aufs Rad umsteigen, haben noch zu sehr das Autoreifen-Aufpumpen in sich.