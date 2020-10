Show-Brass-Band „Vielklang“ präsentiert Konzert mit Queen-Klassikern

Es sind über sieben Monate her, da waren Mitglieder aus den Brass-Bands des Blasmusikvereins Carl Zeiss das letzte Mal in der Öffentlichkeit zu hören und zu sehen. Das war zum Thementag der Jenaer Philharmonie am 8. März, als einige Musiker diese Veranstaltung unterstützten. Doch ein eigenes Konzert hat es in diesem Jahr noch gar nicht in Jena gegeben. Das soll sich nun ändern: An diesem Samstag wird das im Frühjahr geplante und wegen Corona abgeblasene Queen-Konzert im Jenaer Volkshaus nachgeholt.

„Es war eine sehr schwierige Zeit, in der wir den Kontakt mit unseren Mitgliedern, aber auch mit den Schülern unserer Musikschule aufrechtgehalten haben. Das ist uns auch gut gelungen", erzählt Ulrich Richter, Vorsitzender des Blasmusikvereins Carl Zeiss Jena. Ende Juni habe man wieder mit gemeinsamen Proben beginnen können, zunächst im Schulhof der Saaletalschule, dann auch in einer Turnhalle, und immer mit den nötigen Abständen. Umso größer ist die Freude im Verein, dass an diesem Samstag wieder ein großes Konzert steigt. „Es wird eine Show, die auch mit optischen Reizen nicht geizt, macht Patricio Cosentino, Brass-Band-Dirigent und Musikschullehrer, schon mal neugierig. Denn sowohl der Frontmann der legendären Rockband „Queen", der leider zu früh verstorbene Freddie Mercury, als auch seine Mitstreiter Brian May, Roger Taylor und John Deacon werden als Doubles in besonderem Outfit zu erleben sein. Besucher können sich mit ihnen fotografieren lassen. Die passende Lichtshow liefert DJ Sunbeam. Und für die Interpretation der Songs sorgt die Brass-Band „Vielklang", die mit 32 Mitgliedern auf der Bühne sitzen wird, darunter vier Schlagzeuger. Queen-Klassiker wie „Radio Ga Ga", We Are the Champions", „Kind of Magic“ und „Barcelona“ werden genauso erklingen wie der Höhepunkt des Abends: „Bohemian Rhapsodie". Queen-Show der Brass Band „Vielklang", Samstag, 24. Oktober, 20 Uhr, Volkshaus Jena, Tickets nur in der Tourist-Info, nicht online