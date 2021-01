Bis Donnerstagabend wurden 16 neue Fälle von Sars-CoV-2 in Jena gemeldet.

Jena Corona-Ausbruch in einem Seniorenheim in Jena-Nord ist nach Angaben der Stadtverwaltung prekär. Helfer werden weiter gesucht.

Sieben-Tage-Inzidenz sinkt in Jena weiter

Obwohl die Corona-Zahlen in Jena leicht rückläufig sind, ist die Lage weiter angespannt. Dem Fachdienst Gesundheit wurden bis Donnerstag, 24 Uhr, 16 Neuinfektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 172,7. Stationär müssen derzeit 33 Infizierte aus Jena behandelt werden, vier davon haben einen schweren Krankheitsverlauf.

Für die Seniorenresidenz "Rosenthal" Visitamed in der Juri-Gagarin-Straße 32 in Jena-Nord werden weiter Helfer gesucht. Nach Angaben der Stadtverwaltung ist die Hälfte der Bewohner sowie ein großer Teil des Personals infiziert, die Lage sei "prekär". Freiwillige mit pflegerischen Kenntnissen werden dringend gebeten, sich per E-Mail zu melden: info@visitamed.de

-----------------------------------------------------

Die Jenaer Statistik vom 21.01.2021 (24 Uhr)

• Anzahl aktiver Fälle: 467

• davon in den letzten 24 Stunden: 16

• stationäre Fälle: 33

• davon schwere Verläufe: 4

• Infizierungen der letzten sieben Tage: 187

• Sieben-Tage-Inzidenz für Jena: 172,7

• Infizierte insgesamt seit dem 14.03.2020: 2.438

• Gestorbene insgesamt: 32

• Genesene insgesamt: 1.939

• davon in den letzten 24 Stunden: 32

• Quarantänefälle (Stand 22.01.2021): 982