Sieben-Tages-Inzidenz sinkt in Jena unter die 200-Marke

Dem Fachdienst Gesundheit wurden am Mittwoch, 6. Januar (bis 24 Uhr) 36 SARS-CoV-2 Infektionen gemeldet. Drei Infektionen sind in sozialen Einrichtungen aufgetreten. Die restlichen Fälle verteilen sich in der gesamten Bevölkerung. Die 7-Tage-Inzidenz liegt somit unter 200. Corona-Blog: Cyber-Angriff auf Impfportal – Infektionen ebben in Thüringen nicht ab

Aktuell gibt es in Jena 447 aktive Corona-Fälle, wovon 36 in den letzten 24 Stunden gemeldet wurden. Stationär werden 23 Corona-Patienten behandelt, drei davon mit schwerem Verlauf. In den letzten sieben Tagen haben sich 206 Personen mit dem Coronavirus infiziert, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt damit für Jena bei 190.

Seit dem 14. März 2020 haben sich insgesamt 1994 Personen in der Stadt infiziert. 28 Personen sind an oder mit dem Virus gestorben. Insgesamt sind 1519 Personen wieder genesen, davon 19 in den letzten 24 Stunden.