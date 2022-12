Silvesterlauf in Waldeck findet wieder statt

Waldeck. Anmeldungen werden in Waldeck noch bis 28. Dezember angenommen

Der SV Blau-Weiß Bürgel richtet in diesem Jahr wieder den Silvesterlauf in Waldeck aus. Los geht es traditionell am 31. Dezember um 10.30 Uhr. Gelaufen wird auf drei Strecken: 800 Meter für Kinder, acht Kilometer für Jugendliche ab 14 Jahren und Erwachsene sowie acht Kilometer Walking und Nordic Walking.

In den vergangenen Jahren war der Lauf coronabedingt ausgefallen, sodass sich Veranstalter sowie die Waldecker Bürgermeisterin Susann Bernold auf die Austragung des 17. Silvesterlaufes in diesem Jahr schon sehr freuen. Laut Bernold ist mit Rostbratwurst, Tee und Glühwein auch für das Wohl der Zuschauenden gesorgt. „Es ist immer sehr lustig, alle werden beim Lauf richtig angefeuert. Jeder Teilnehmer läuft als Sieger ins Ziel“, sagt Susann Bernold.

Die Zusammenarbeit zwischen Bürgeler Verein und Waldecker Gemeinde, die Helferinnen und Helfer zur Verfügung stellt, habe immer super funktioniert. Bei den zurückliegenden Läufen habe es recht viele Starterinnen und Starter gegeben, 2018 etwa über 200. Darunter sogar Teilnehmende aus verschiedenen Ländern wie Frankreich, Österreich und der Schweiz.

Samstag, 31. Dezember, 10.30 Uhr; Interessierte können sich online über den SV Blau-Weiß Bürgel noch bis 28. Dezember zum Silvesterlauf anmelden. Für Kurzentschlossene ist eine Anmeldung vor Ort noch bis 10 Uhr möglich. Die Teilnahmegebühr beträgt zwei Euro.