Silvestermüll: Kommunalservice Jena erwartet weniger Arbeit

Jena. Der Kommunalservice Jena (KSJ) kann am Neujahrstag etwas kürzer treten. Weil laut Thüringer Verordnung der Verkauf von Silvesterfeuerwerk verboten ist und auch das Anzünden von Raketenresten aus dem Vorjahr untersagt wird, dürften die städtischen Flächen sauberer bleiben. Daher werde das Team der Straßenreinigung nur mit zehn Personen am 1. Januar unterwegs sein, sagt Joachim Weinsheimer vom KSJ. Normal seien etwa 24 Mitarbeiter, die an Neujahr Böllerreste und anderen Müll zusammenkehren.

Allerdings stünden weitere 13 Mitarbeiter in der Winterdienst-Bereitschaft zur Verfügung. „Wir wissen nicht genau, was uns erwartet“, sagt er. Die KSJ-Mitarbeiter können sich zudem etwas mehr Schlaf als sonst gönnen, der Start für die Straßenreinigung wird um eine Stunde nach hinten auf 7.30 Uhr verlegt. An früheren Neujahrstagen kam schätzungsweise etwa 15 bis 20 Kubikmeter Müll zusammen, der in der Innenstadt sowie an den besonders frequentierten Plätzen in Lobeda oder Winzerla aufgesammelt wurde.

Der Kommunalservice bereitet zudem die Weihnachtsbaum-Entsorgung vor. Wer seines langsam nadelnden Baumes überdrüssig ist, kann diesen in der zweiten Kalenderwoche 2021 entsorgen. Die Mitarbeiter von KSJ holen die Bäume an den jeweiligen Entsorgungstagen der Biomüllabfuhr ab. Am Montag, 11., beziehungsweise am 12. Januar können die Bäume an den Behälterstandplätzen bereitgestellt werden. Sie müssen komplett von Lametta und Kugeln befreit sein und dürfen laut KSJ nur eine maximale Höhe von 1,50 Metern haben.