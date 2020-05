Jena. In der Fregestraße sind in der Nacht vom 1. auf den 2. Mai zwei Mopeds verschwunden. Wer hat Beobachtungen gemacht?

Simson-Roller in Jena-West gestohlen: Polizei sucht Zeugen

In der Fregestraße in Jena-West hat sich in der Nacht auf Samstag eine Diebesserie ereignet. Unter anderem entwendeten unbekannte Täter zwei Simson-Roller.

Wie die Polizei mitteilt, stellte ein 41-Jähriger am Samstag, 2. Mai 2020, gegen 8.50 Uhr fest, dass Unbekannte seine beiden Mopeds gestohlen haben. Die beiden Simson, eine gelbe Schwalbe und eine rote S 51, waren mit jeweils mehreren Seilschlössern an einem Geländer vor der Hausnummer 4 gesichert. Der Gesamtwert der gestohlenen Mopeds beträgt 3500 Euro.

Ebenfalls am Samstagmorgen bemerkte ein 74-jähriger Bewohner der Fregestraße 2, dass mehrere Keller aufgebrochen wurden. Der oder die Täter drangen auf unbekannte Art in das Haus ein und öffneten 3 Kellerverschläge. Aus den Kellern wurde Werkzeug im Wert von 200 Euro entwendet. Sachdienliche Hinweise in den Fällen gehen an die Polizei in Jena unter Telefon 03641-810.