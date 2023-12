Sind so viele Linien und Streifen in Lobeda

Jena Die neue Fahrbahnmarkierung östlich der großen Brücke wird teils nach dem Winter wieder entfernt.

Die neue Fahrbahnmarkierung an der Großkreuzung Stadtrodaer Straße/Karl-Marx-Allee gibt Rätsel auf. Es sind so viele Linien, so viele Winkel. Darf man die überfahren?

„Ich war gestern über die Markierung mehr als irritiert. Ich denke, dass es früher oder später zu Unfällen und Konflikten kommen wird“, war im Netz noch einer der netteren Kommentare. Insgesamt fehlt das Verständnis für die Umgestaltung des Kreuzungsbereiches. Überhaupt bleiben die monatelangen Arbeiten im Zuge des Radspurenbaus umstritten.

Elisabeth Wackernagel, als frühere Stadträtin noch intensiver mit Verkehrsthemen befasst, wandte sich direkt an die Zeitung. Auch sie sieht Probleme: „Wie ordne ich mich ein, wenn ich zum Kaufland möchte?“

Vom Kommunalservice war zu erfahren: „Das ist noch nicht die vollständige und endgültige Markierung. Die Herstellung der plangerechten Markierung war technologisch und witterungsbedingt in diesem Jahr nicht mehr möglich.“ Somit sei vorübergehend eine Verkehrsfreigabemarkierung aufgebracht worden, um die kalte Jahreszeit mit möglichst wenig Verkehrseinschränkungen zu überbrücken. Abschnittsweise berücksichtige diese schon die künftige neue Spuraufteilung. Das wirke jetzt etwas ungewohnt, sei aber trotzdem verkehrssicher.

Wie der KSJ mitteilte, wird die Verkehrsfreigabemarkierung im Frühjahr teilweise wieder entfernt und die endgültige Markierung hergestellt. Es sind auch noch ein paar letzte Tiefbauarbeiten zu erledigen.

Ampel bekommt noch Feintuning

Mit dieser abschließenden Markierung erfolgt dann auch die Feinprogrammierung der Ampel am Knoten zur Theobald-Renner-Straße. Wann die Bauarbeiten weitergehen, wird noch bekannt gegeben.