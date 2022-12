Singen für den guten Zweck in Jena

Jena. Otto-Schott-Chor singt für Jenaer Tschernobylhilfe und Martinsschmaus

Am heutigen Montag, 19. Dezember, lädt der Otto-Schott-Chor um 19 Uhr zu einem Benefizkonzert in die Friedenskirche ein. Der Eintritt ist frei, um großzügige Spenden wird gebeten. Bedacht werden soll zum einen der Verein „Hilfe für die Kinder von Tschernobyl in Jena“, welchen der Chor bereits seit vielen Jahren mit Benefizkonzerten unterstützt. Zum anderen möchten die in Jena verwurzelten Sängerinnen und Sängern die erst vor wenigen Wochen gegründete „Martinsschmaus-Stiftung“ fördern, deren Anliegen, das Gemeinwesen in Jena zu stärken, dem Chor ebenso wichtig ist. Verein und Stiftung haben es sich zur Aufgabe gemacht, jungen und alten Menschen, die durch ihre Lebensumstände benachteiligt sind, gemeinschaftliche Erlebnisse zu bereiten, sie aber auch durch kleinere Gaben – gerade zur Weihnachtszeit – materiell zu unterstützen.

Damit alle Einnahmen des Konzertes dem Spendenzweck zugutekommen, stellt die Kirchgemeinde die Friedenskirche kostenfrei zur Verfügung. Der Chor seinerseits trägt die Betriebskosten der Kirche. Das Publikum kann sich auf ein gewohnt vielseitiges Adventsprogramm, unter anderem mit dem ukrainischen Volkslied „Schtschedryk“ und „Der Morgenstern ist aufgedrungen“ im Satz von Michael Praetorius freuen. Die Leitung übernehmen Maike Jonetz-Mentzel und Christian Herrmann.

