Kein Singen im Klassenraum: Mit der neuen Allgemeinverfügung in Jena sind ab 15. April Singen, Instrumentalunterricht und der Sportunterricht in geschlossenen Räumen verboten.

Singverbot im Klassenraum: Neue Allgemeinverfügung in Jena ab 15. April

Jena. Dem Fachdienst Gesundheit wurden am Dienstag 38 neue Corona-Infektionen gemeldet. Damit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz jetzt bei 167,7.

Dem Fachdienst Gesundheit wurden am Dienstag bis 24 Uhr 38 neue Corona-Infektionen gemeldet. Damit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz jetzt bei 167,7. Am Vortag meldete die Verwaltung 152,8.

„An zwei Bildungseinrichtungen sind unabhängig von den gestarteten Schnelltestungen positive Fälle bei Kindern aufgetreten, nachdem es bereits positive Fälle in Familien gab. Die weiteren Fälle verteilen sich auf Familien und das berufliche Umfeld“, sagt Rathaussprecher Kristian Philler.

Damit gelten mit der neuen Allgemeinverfügung, die am Donnerstag, 15. April, in Kraft tritt, weitere Maßnahmen im Bildungsbereich: Schulen, Horte und Kindergärten dürfen nicht von Eltern und anderen Personen, die nicht zum Personal gehören, betreten werden. In geschlossen Räumen sind Singen, Instrumentalunterricht und der Sportunterricht verboten. Die Jenaer Statistik:

Anzahl aktiver Fälle: 483

davon in den vergangenen 24 Stunden: 38

stationäre Fälle: 7

davon schwere Verläufe: 4

Infizierungen der vergangenen sieben Tage: 181 (Vortag: 165)

Sieben-Tage-Inzidenz: 167,7

Infizierte insgesamt seit dem 14. März 2020: 3602

Verstorbene insgesamt: 65

Genesene insgesamt: 3053

davon in den vergangenen 24 Stunden: 23

Personen in Quarantäne: 860