Skrupellose Buntmetalldiebe verursachen in Jena Schaden von über 50.000 Euro in Jena

Außerdem meldet die Polizei für Jena Randale in einem "Grünen Klassenzimmer" und ein unfallträchtiges Parkmanöver.

Skrupellose Buntmetalldiebe in Jena

Mitarbeiter der Baustelle im Jenaer Buchenweg, wollten am Montagmorgen ihre Arbeit beginnen und mussten feststellen, dass kein Stromfluss vorhanden war. Grund dafür war nicht etwa ein Stromausfall oder Kurzschluss, sondern das Fehlen sämtlicher Anschlusskabel.

Bereits am Sonntagmorgen hatten sich unbekannte Täter am Stromkasten im Wacholderweg bedient. Von dort sollten vier Starkstromkabel in die Trießnitzschule (aktuell im Umbau) verlegt werden. Der oder die Täter hatten die Tür des Stromkastens aufgebrochen, die Sicherungen entfernt und im Anschluss die Kabel in unterschiedlichen Längen (zwischen 20m und 50m) entwendet.

Das ganze Ausmaß des Schadens wurde nun allerdings erst nach Rücksprache der Polizei mit dem "Chefelektriker" bekannt. Es wurden etwa 1000 Meter bereits installiertes Kabel entwendet. Der Schaden für die Baufirma beläuft sich allein mit dem Wert der Kabel auf 50.000 Euro bis 60.000 Euro. Der Gesamtschaden ist aktuell noch nicht abzuschätzen. Die Masse der Kabel wurde vermutlich durch den oder die Täter in einem größeren oder auch mehreren Fahrzeugen abtransportiert.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat, dem oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der KPI Jena unter 03641/81-2464 bzw. per Email an KPI.Jena@polizei.thueringen.de zu melden.

Im "Grünen Klassenzimmer" randaliert

Am Montagmorgen informierte die Sekretärin der Integrierten Gesamtschule "Grete Unrein" die Jenaer Polizei. Grund dafür war die E-Mail eines Zeugen, welcher in der Nacht von Freitag zum Samstag beobachten konnte, wie Unbekannte die Holzbänke auf dem Schulgelände der August-Bebel-Straße beschädigten. Die Täter haben einen Sachschaden von ca. 1.000 Euro verursacht und der Schule die Möglichkeiten des Unterrichts im "grünen Klassenzimmer" des Außenbereichs genommen.

Zwei auf einen Streich

Eine 71-Jährige verursachte beim Ausparken in der Judith-Auer-Straße in Jena gleich zwei Rempler. Sie touchierte mit Ihrem Daimler einen geparkten Kwang Yang und einen Nissan. Zum Glück blieben alle Beteiligten unverletzt.

