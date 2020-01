Skulpturen am Jenaer Löbdergraben: Kunst oder weg?

Es ist die längste Verkaufsausstellung in der Jenaer Kunstgeschichte: Seit fast 15 Jahren warten sechs Holzskulpturen in dem kleinen Park neben dem Platanenhaus auf interessierte Käufer. Mittlerweile hat der Zahn der Zeit aber so sehr an der Kunst genagt, dass sich manche Bürger den Abbau wünschen. Andere wiederum sagen, die Patina ist doch gerade schön!

„Damit unser Jena noch schöner wird, würde ich mich über eine positive Veränderung entlang des Löbdergrabens freuen“, schrieb uns Leserin Christa Spinarke. Die Figuren seien doch sehr verwittert, und wenn die Künstler keinen Ersatz anfertigen, würde sie sich anstelle der Figuren pflegeleichte Kiefernbüsche wünschen.

2005 wurden zunächst Käufer für den guten Zweck gesucht

Die meisten Figuren entstanden bei einem Symposium 2005. Es waren zunächst zwölf, von denen vier bei einer Auktion für die Jenaer Jugendarbeit sofort einen Abnehmer fanden. Die anderen standen längere Zeit am Theatervorplatz, sechs wurden später an den Löbdergraben umgesetzt. Dabei schwang die Hoffnung mit, dass sich an der prominenten Lage noch Käufer für den guten Zweck finden. Dazu kam es aber nicht. Die seinerzeit federführend Initiative „Jena bewegt“ ist heute nicht mehr aktiv.

Der Bürgeler Künstler Immanuel Kraus gehörte zu den Organisatoren und teilnehmenden Künstlern damals. Seine Arbeit „Einschnitte“ wurde vom Awo-Chef Frank Albrecht ersteigert, sie gesellte sich als Dauerleihgabe ebenfalls zu der Gruppe am Platanenhaus. Eine weitere Skulptur wurde später aufgestellt.

Immanuel Kraus dachte bereits darüber nach, seine Skulptur neu abzuschleifen, sagte er am Dienstag unserer Redaktion. Dank moderner Akkutechnik an den Geräten sei das heute viel einfacher als vor 15 Jahren, als Dieselgeneratoren ratterten. Durch Einölen lasse sich der Alterungsprozess im Anschluss aufhalten. Allerdings: Die meisten der Künstler und mithin Eigentümer der unverkauften Stücke leben nicht in der Region.

Wiese als Spielplatz für Erwachsene im Gespräch

Der Park neben dem Platanenhaus bekam 2008 als weitere Holzarbeit zwei Bänke, die der vormalige Jenaer Oberbürgermeister Albrecht Schröter (SPD) sponserte. Unter Stadtentwicklungsdezernent Denis Peisker (Grüne) gab es Ideen, die Fläche in eine Art Spielplatz für Erwachsene umzuwandeln – mit Trimm-Dich-Elementen. Auch Wünsche nach einer Hunde-Toilette wurden laut.

Bis zur Wende war die Fläche Vorbehaltsfläche für den Neubau einer Tourist-Information. Die entstand aber viele Jahre später am Jenaer Marktplatz. Aktueller Plan der Stadt ist der Erhalt als Freifläche. Stadtgeschichtlich interessant ist der Platz wegen der Nähe zum Platanenhaus, einem sehr alten und schönen Fachwerkhaus.

Vor Ort waren die Meinungen unter Passanten am Dienstag gemischt. Eine Dame aus Lobeda unterstützte die Rückbauforderungen voll und ganz. Bei der Skulptur an der Platanenhausseite fehle zudem ein wichtiges Teilstück, hat sie festgestellt. Paul Petzold aus Winzerla sagte indes, so schlimm sei das alles nicht. Das Holz sei in Würde gealtert. Und zum Beispiel die halbnackte Dame sei durch Wind und Regen geglättet und damit noch attraktiver geworden.