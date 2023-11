So kann die Bürgerbeteiligung in Jena noch verbessert werden

Jena. Umfrage zu einer Broschüre ist online gestartet worden. Über Schwarmintelligenz und wie „tausende Problemstellen“ großer Themenfelder sichtbar werden.

Beim gemeinsamen Nachdenken über Stadtentwicklung können gar nicht genug Jenaerinnen und Jenaer mit von der Partie sein.

Diese Überzeugung steht hinter der neuen Broschüre „Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung in Jena“. Sie ist aus gutem Grund ein unvollendetes Werk, weil die Jenaerinnen und Jenaer ab sofort eingeladen sind, Anregungen und Hinweise zu geben, was sie geändert und ergänzt wissen wollen. Zu diesem Zweck ist die Broschüre online gestellt unter jena.de/umfrage-broschuere-beteiligung. In der Broschüre werden die Formen der öffentlichen Teilhabe in Jena aufgezeigt. Die Broschüre soll dazu beitragen, die vorhandenen demokratischen Strukturen und Wege, sich an politischen Entscheidungen zu beteiligen, bekannter zu machen. Mit dem Projekt werde einem Stadtratsbeschluss vom Dezember 2021 entsprochen, berichtete Bürgermeister und Stadtentwicklungsdezernent Christian Gerlitz (SPD).

Bestes Beispiel sei der Eichplatz und dessen Neukonzipierung, nachdem 2014 ein komplett fertiggeplanter Bebauungsplan nach einer Einwohner-Abstimmung im Papierkorb endete. „Ohne die anschließende partizipative Bürgerbeteiligung wäre der gordische Knoten nicht zu lösen gewesen“, sagte Gerlitz mit Blick auf die jetzt gefundenen Lösungen zur Bebauung. Nur sei es in Jena eben nach wie vor nur „ein kleiner Teil von Super-Interessierten, die sich ohne Mandat immer wieder beteiligen“. Auch hätten zum Beispiel die meisten Jenaerinnen und Jenaer („99,9 Prozent“) noch nie eine Bürgeranfrage im Stadtrat gestellt.

Für ihn sei die „Schwarmintelligenz“ in vielen möglichen Themenfeldern von hoher Bedeutung, sagte der Bürgermeister, wie die Beteiligungen etwa am Klimaaktionsplan oder am Radverkehrskonzept hätten erahnen lassen. Christian Gerlitz spitzte das am Beispiel Radverkehr zu: Klar, da gebe es Profis, die sich in der Stadtverwaltung mit dem Thema befassen. Und doch sei es doch ganz verständlich, dass denen „tausende Problemstellen nicht bekannt sind“. Das Broschüren-Projekt ziele nun darauf, eine viel breitere Öffentlichkeit in alle denkbaren Fragen der Stadtentwicklung einzubeziehen.

In den nächsten drei Monaten kann die interessierte Bürgerschaft nun ihre Gedanken zur Broschüre in einer Umfrage bis Ende Januar 2024 mitteilen. Eine Online-Liste mit Anregungen, die auf jeden Fall umgesetzt werden, soll voraussichtlich wöchentlich aktualisiert werden.