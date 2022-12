So sah Jena aus kurz vorm Ende der DDR

Der Grafiker Peter Mühlfriedel hat wieder einen Jahreskalender mit Jena-Motiven der anderen Art herausgebracht.

Der Grafiker Peter Mühlfriedel hat im achten Jahrgang seinen Jahreskalender mit Jena-Motiven der anderen Art herausgebracht. Die A3-Fotos zeigen, wie Jena 1988 und 1989 aussah. Damals begleitete der Berliner Fotograf Jürgen Hohmuth Studenten der Weimarer Hochschule für Architektur und Bauwesen bei einem Praktikum in Jena. Und Hohmuth hat die Fotos dazu gemacht. Zu sehen sind im 2023-Kalender beispielsweise ein recht heruntergekommenes Damenviertel in Höhe Kritzegraben, ein Haltestellen-Schnappschuss am Holzmarkt (im Bild) oder ein Hinterhof am Magdelstieg. Der Kalender ist im Buchhandel und im Pressehaus am Holzmarkt zu haben.