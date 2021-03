„So sah Jena vor der Bombardierung aus“

Rathaussprecher Kristian Philler (Hintergrund) hat am Freitag in Privatinitiative an Stadtarchiv-Leiterin Constanze Mann einen Fotobild-Band mit Alt-Jena-Motiven überreicht, den eine Schwedin der Stadt zukommen ließ. Mit dem aktuellen Stadtmodell im Hintergrund zeigt Constanze Mann ein Foto mit dem Siedelhof in der Schlossgasse, der am 19. März 1945 von Alliierten-Fliegerbomben zerstört wurde.