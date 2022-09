Die Stadt Jena will die Anschaffung von steckerfertigen Balkon-Solaranlagen fördern. Dafür soll ein Budget von 100.000 Euro bereitstehen.

So soll Jena kurzfristig der Energiekrise begegnen

Jena. Der Jenaer Stadtrat schnürt ein großes Maßnahmen-Paket: Jena stehe vor der Aufgabe, „sich durch den Winter durchzuärscheln“

Autoren der Geschichtsbuchkapitel zum Jahre 2022 werden fernen Tags der Jenaer Stadtpolitik nicht vorhalten können, im europäischen Aufbegehren gegen eine Weltenkrise tatenlos geblieben zu sein. Die gemeinsame Beschlussvorlage der Linken-, der Grünen- und der SPD-Fraktion unter der Überschrift „Der Energiekrise kurzfristig begegnen“ hat mit ihren elf Einzel-Anträgen historisch große Ausmaße und bezieht mehr oder minder die 30 kurz-, mittel- und langfristigen Maßnahmen der Stadtverwaltung mit ein. Die Spanne der Beschluss-Aufträge an OB und Verwaltung reicht von Beratungs- und Sparkampagnen, von einem Konzept zur Verhinderung von Versorgungssperrungen samt „Härtefallfonds“ oder etwa einem „Runden Tisch Energie“ bis zum Sparen bei Dienstreisen und einem 100.000-Euro-Förderprogramm für Photovoltaik-Kleinanlagen. Bei 17 Ja-, 7 Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen fand das Beschlusspaket eine gute Mehrheit.

Bei Solar „noch eine Schippe drauf“

Die Dringlichkeit gezielter Beratung betonte zum Beispiel Beate Jonscher (Linke), zumal vom Verlust der Wohnung gerade Leute bedroht seien, die knapp über den Bemessungsgrenzen von Sozialleistungen lägen. Sie habe zudem vor Augen, dass die mit dem neuen Bürgergeld gegenüber Hartz IV erhöhten Regelsätze nicht ausreichen würden, schon wenn man nur auf die innerhalb eines Jahres um 16 Prozent gestiegenen Lebensmittelkosten schaue.

Grünen-Fraktions-Chefin Kathleen Lützkendorf würdigte das Photovoltaik-Kleinanlagen-Förderprogramm. Etwa 250 Anlagen könnten somit in Betrieb gebracht werden. „Da müssen wir im nächsten Stadtrat noch eine Schippe drauflegen – oder auch zwei.“

Durch den Winter „ärscheln“

Katja Glybowskaja, die SPD-Fraktions-Chefin, beschrieb die Funktion eines „Runden Tisches Energie“ – der könne helfen, „schnelle Entscheidungen“ zu treffen. Den großen Kontext im Blick zu behalten, mahnte Alexis Taeger, der die FDP-Fraktion führt. „Wir sind Gegenstand einer Erpressung“, sagte er. Da gebe es ein Russland, „das uns ans Leder will“. Und so stehe auch Jena vor der Aufgabe, „sich durch den Winter durchzuärscheln“.

Taeger stieß sich an der „Unart“ der Beschlussvorlage, den Oberbürgermeister auf vielen Ebenen als Einforderer zu beauftragen. Und: Es dürften – Stichwort Härtefall-Fonds – keine zu großen Illusionen geweckt werden für Fälle, in denen Rechnungen nicht bezahlt werden können. „Die Stadtwerke wären überfordert.“

Hilfe-Ansprüche dringend prüfen

Sozialdezernent Eberhard Hertzsch (parteilos) pflichtete dem FDP-Mann indirekt bei: Im Deutschen Städtetag sei dargelegt worden, dass für einen solchen Härtefonds die gesetzlichen Grundlagen fehlen würden. „Wo beginnt die Grenze zum Anspruch?“ Besser fassbar sei es, bei Energie-Schulden großzügige Darlehensregelungen zu nutzen.

In den Servicebüros der Energieversorger sei bereits spürbar, dass die Leute mit den Rechnungsaufschlägen nicht klarkämen. Auch die Berater seien nicht so vertraut mit dem Sozialgesetzbuch. Hertzsch forderte eindringlich dazu auf, eine Anspruchsberechtigung auf Sozialleistungen prüfen zu lassen. „Machen Sie das!“ – Und selbst wenn es nur einen Monat über sei, in dem man Leistungsanspruch habe.

Stadt darf sich nicht übernehmen

Mehrere Ratsmitglieder nahmen den großen Bogen. Jürgen Häkanson-Hall schaute auf das Solar-Kleinanlagen-Programm. Bei einer „richtigen Energiekrise“ werde das nicht reichen. „Wenn der Strom ausfällt, nutzen keine Gasanlagen; dann geht auch keine Photovoltaik-Anlage.“ Ralph Lenkert (Linke) sagte: „Wir brauchen den Bund; die Stadt wird das nicht stemmen können.“ Und Ulrich Schubert (Freie Wähler): „Wir dürfen uns als Stadt nicht übernehmen.“

Die sozialen Folgen als Stadt komplett abzumildern, sei nicht zu schaffen, sagte Bastian Stein (CDU). Er mache sich Sorgen um die Stadtwerke. Gingen sie insolvent, „können wir beschließen, was wir wollen“. Dem hielt Bürgermeister Christian Gerlitz entgegen: „Wir haben die stabilsten Stadtwerke in Thüringen.“ Kämen die ins Straucheln, „straucheln 90 Prozent der Stadtwerke in Deutschland. Dann haben wir ganz andere Probleme.“