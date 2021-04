Carl Zeiss Werk an der Carl-Zeiss-Promenade und Ernst-Abbe-Hochschule (Archivfoto).

Solidarität für Streikende in Sachsen: Zeiss-Mitarbeiter im Online-Unterstützungsstreik

Jena/Saalfeld/Gera. Für eine Stunde sind Zeiss-Mitarbeiter am Mittwoch auch in Thüringen in einen Online-Unterstützungsstreik getreten.

Zeissianer sind am Mittwoch in einen einstündigen Online-Unterstützungsstreik für die Streikenden in Berlin, Brandenburg und Sachsen gegangen.

Die Angleichung Ost sei in den laufenden Tarifverhandlungen das emotionalste Thema, schreibt Lars Fischer, Vertrauensmann bei den Carl-Zeiss-Betrieben in Jena, in einer Presseinformation. Die Kollegen bei Zeiss könnten nicht verstehen, warum sie drei Stunden pro Woche länger arbeiten müssten als im Westen. "Die Verärgerung über diese Ungleichbehandlung ist groß. Dass sich aktuell Spitzenpolitiker über Parteigrenzen hinweg für die Angleichung aussprechen, zeigt eindeutig, dass dieses Politikum im 31. Jahr der Deutschen Einheit dringend angegangen werden muss.“

Auch Falk Bindheim, Gewerkschaftssekretär der IG Metall Jena-Saalfeld, unterstützt den Streik: „Der Kampf um die Angleichung Ost kann nur gemeinsam gewonnen werden." Daher unterstütze die IG Metall Jena-Saalfeld die Kollegen im Bezirk Berlin-Brandenburg-Sachsen.

