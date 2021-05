Sommerpicknick statt Martinsschmaus

Jena. Fest-Essen für sozial Bedürftige nach Corona-Ausbremsung nun in Open-air-Variante

Jetzt gilt es, ein Versprechen einzulösen: Berno Kremlitschka, Volker Lissner und Ralf Kleist mussten im November 2020 die vierte Auflage ihres privat organisierten „Martinsschmauses“ absagen. Auch das abermals in der Stadtkirche geplante Gänsebraten-Essen für sozial bedürftige Senioren und erwerbsunfähig Berentete („EU-Rentner“) fiel der Pandemie zum Opfer. Doch hatte das Freundes-Trio sofort vermeldet, dass die vierte Auflage 2021 „open air“ in einer schöneren Jahreszeit nachgeholt und dann im November in der Stadtkirche mit der fünften Auflage fortgefahren wird. Als Trost hatten die drei Herren im alten Jahr noch 750 Exemplare eines Heimatkalenders für 2021 an die potenziellen „Martinsschmaus“-Gäste verteilt.

Voraussichtlich Anfang Juli soll nun der „Sommerpicknick“ genannte Ersatz für den Martinsschmaus 2020 veranstaltet werden. Und auch für den Martinsschmaus 2021 planen Kremlitschka, Lissner und Kleist – wegen mutmaßlich noch geltenden Pandemie-Regeln – eine Doppelveranstaltung mit je 150 Essenteilnehmern in der Stadtkirche, die an jenem Tag wieder als „Restaurant der Herzen“ tituliert ist.

Sammelziel: 15000 Euro

Aktuell wandeln die Initiatoren auf zusätzlichen Wegen der Finanzierung. Sie nutzen die seit einigen Jahren von den Stadtwerken gepflegte digitale Crowdfunding-Plattform. Das Prinzip dabei: Vereine und Initiativgruppen stellen ihr Projekt vor, derweil sie von einem Sockelbetrag der Stadtwerke zehren wie auch von den dann eingehenden Spenden, deren Einzelbeträge die Stadtwerke jeweils verdoppeln. Bedingung für die abschließende Auszahlung ist, dass ein vorab gesetzter Gesamtbetrag als Ziel innerhalb einer bestimmten Frist erreicht wird. Für „Sommerpicknick“ und „Martinsschmaus“ heißt das: Seit 1. Mai und noch bis Ende des Monats wird Geld gesammelt, und 4000 Euro müssen dann beisammen sein. Ralf Kleist ist zuversichtlich, dass das klappt. Neulich habe er ebenfalls via „www.jena-crowd.de“ eine Sammlung für die Elektro-Ausstattung des „AmViehTheaters“ in Beulbar angezettelt. „Schon nach 24 Stunden hatten vier 4000 Euro beisammen; am Ende des Zeitraums 8000 Euro.“

Das „Sommerpicknick“ findet entweder am Schottplatz oder einem anderen mit Wanderungen verknüpfbaren Ort statt. Anlassgemäß gibt’s keinen Gänsebraten, sondern Bratwurst und Co. Etwa 5000 Euro veranschlagen die Initiatoren dafür. 10000 Euro müssen für den Martinsschmaus im November einkalkuliert werden.

Wichtig zu wissen für Leute, die via „www.jena-croud.de/Martinsschmaus“ helfen wollen: Je nach Spendenbetrag gibt es Prämien. Das reicht von Tassen und Kalendern bei 10 Euro bis etwa zur Rikschaausfahrt bei 75 Euro oder einem Konzert der „JazzFriends“ bei 650 Euro.

Froh sind Kremlitschka, Lissner und Kleist, dass das Sozialamt wieder sofort seine Unterstützung zusagt habe, was die datenschutzgemäße Einladung zu den Veranstaltungen betrifft. „Das ist genau die Klientel, die im Lockdown noch mehr in Bedrängnis geraten, die noch mehr isoliert und vereinsamt ist“, sagte Kremlitschka. „Wir haben durch viele Rückmeldungen gemerkt: Das ist für diese Menschen ein Höhepunkt im Leben. Das hab ich wirklich unterschätzt.“

Spenden über www.jena-croud.de/Martinsschmaus oder über das Konto der Evangelischen Kirche Jena, IBAN DE 81830530300000064238, Kennwort Martinsschmaus