Sonderstempel zum Jubiläum des Planetariums in Jena

Jena. Philatelie-Liebhaber erhalten den Sonderstempel ab dem 21. Oktober.

Die Deutsche Post gibt anlässlich des Jubiläums „100 Jahre Zeiss Planetarium“ am Sonnabend, 21. Oktober 2023, in Jena einen eigens zu diesem Anlass erstellten Sonderstempel heraus. Briefmarkensammler und Interessierte können den Stempel über die Stempelstelle in Weiden beziehen.

Als Motiv wird auf dem Stempel ein Zeiss-Projektor vor einem Sternenhimmel abgedruckt. Der Textzusatz lautet: 100 Jahre Zeiss Planetarium. Philatelie-Liebhaber erhalten den Sonderstempel ab dem 21. Oktober für einen Monat bei der Deutsche Post AG, Service- und Versandzentrum Weiden, Sonderstempelstelle in 92627 Weiden. Sonderstempel sind kleine Kunstwerke, die nicht nur Philatelisten, sondern auch andere Sammler begeistern und zudem Ihre Einladung oder Ankündigung mit einer individuellen Botschaft schmücken können. red