Sonnencreme gratis für die Jenaer Bürger

Die Idee wird von der Stadt aufgegriffen, doch es gibt ein Problem.

In Jena soll es in diesem Sommer an drei Orten kostenlos Sonnencreme für die Bürger geben. Die Stadt will Spender in den beiden Freibädern aufstellen und bei der Kinderarena, die im Gegensatz zur Kulturarena der Erwachsenen tagsüber stattfindet. Los gehen soll es so schnell als möglich.

„Über die Hautkrebsprävention können wir auch in Jena nicht oft genug sprechen“, sagt Jenas Sozialdezernent Eberhard Hertzsch. Es gab Überlegungen, die in der Pandemie verwendeten Desinfektionsspender für den neuen Zweck zu nutzen. Doch das ist nicht ohne Weiteres möglich. Die Sonnencremespender sollen berührungslos arbeiten, viele Geräte aus der Corona-Zeit arbeiten mit einem Hebelsystem. Weiteres Problem ist, dass es für die benötigten größeren Behältnisse mit Sonnencreme Lieferengpässe gibt

Beispiel Niederlande

In der Bürgerfragestunde des Stadtrates hatte Julia Burkhardt, sie gehört dem Vorstand der Grünen an, das Thema aufgerufen. Sie hatte auf das Beispiel Niederlande verwiesen, wo Sonnencremespender sehr massiv an öffentlichen Plätzen, Parks, Fußgängerzonen, Festivalgeländen und Stränden aufgestellt werden, um Hautkrebs zu verhindern. Deren häufigste Ursache sind Sonnenbrände.

Eberhard Hertzsch spricht für Jena von einem Probebetrieb. Die Hoffnung ist, dass Firmen und Institutionen ebenfalls mitmachen und weitere Spender aufstellen.

In Deutschland nutzen 22 Prozent der Bevölkerung gar kein Sonnenschutzmittel, so ist es beim Statistischen Bundesamt zu erfahren. Julia Burkhardt sagt: „Ein kontinuierlich verfügbares, niedrigschwelliges Angebot an Sonnencreme erhöht die Aufmerksamkeit und kommt den Gruppen entgegen, die besonders auf den Schutz achten sollten, wie Rentner und Kinder.“