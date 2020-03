Drei Fragen an: Lutz Liebscher. Jenas SPD-Kreischef will sich in Wien zwei Dinge anschauen: dortige Gemeindebauten und das Wiener ÖPNV-Ticket.

Sozialbau und ÖPNV: Jena soll von Wien lernen

Jenas SPD-Kreis-Chef und Landtagsabgeordneter Lutz Liebscher fährt am 9. März mit dem Nachtzug von Jena nach Wien.







1. Was wollen Sie dort?

Wien ist für zwei Aspekte der Lokalpolitik ein Paradebeispiel: erstens fürs Wohnen. Wien hat viele Sozialwohnungen und verlangt für alle die gleiche Miete. Zwei Drittel der Wiener wohnen in diesen so genannten Gemeindebauten. Wir werden uns den bekanntesten, den Karl-Marx-Hof, ansehen. Zweitens: der öffentliche Nahverkehr. Die Wiener Linien bieten ein Jahresticket um 365 Euro an. Für einen Euro pro Tag kann man durch die Stadt fahren. Dazu treffen wir uns mit Vertretern der Wiener Linien.







2. Die Wiener Linien bekommen jährlich eine halbe Milliarde Euro, damit das Ticket finanzierbar ist. Die ersten Gemeindebauten wurden vor hundert Jahren errichtet. Kann man beide Städte vergleichen?

Natürlich lassen sich die Ideen nicht eins zu eins abbilden. Wir wollen herausfinden, welche Idee sich bei uns wie implementieren lässt. Zum Beispiel das 365-Euro-Ticket: In Hessen gibt es das bereits für Senioren und Schüler.







3. Wieso fahren Sie ausgerechnet mit dem Nachtzug nach Wien?

Weil es der erste Termin ist, an dem der Nachtzug von Rostock über Jena bis nach Wien fährt. Von Montag an wird die Linie täglich verkehren. Wir fahren 2.15 Uhr in Jena ab und kommen 10.45 Uhr an.

Fragen: Felix Stippler

