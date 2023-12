Sozialleistung und Massageöl an der Drogeriekasse

Jena Jördis Bachmann reagiert auf eine Leserkritik, sieht überall Kontraste und freut sich über Gastro-freundliche Workshop-Ideen.

Ein treuer, aufmerksamer Leser, der in den sozialen Medien kontinuierlich kommentiert, ärgerte sich über einen Beitrag zum Knigge-Workshop für Jugendliche, bei dem 15 Teenies auf dem Landgrafen sehr manierlich ein Fünf-Gänge-Menü zu sich nehmen konnten. Die Kritik: Es gibt Wichtigeres. Man solle die im Blick behalten, denen es weniger gut geht, schauen, wo man helfen kann. Er berichtet auch von einer Begegnung mit einem vermutlich obdachlosen Menschen, der im Freien schlief.

Jördis Bachmann ist Redakteurin in der Lokalredaktion Jena. Foto: Privat / Jena

Vor dem Eingang einer großen Bekleidungskette in der Löbderstraße lag am Dienstagnachmittag ebenfalls ein Mann und schlief, während die Kundschaft mit gefüllten Einkaufstaschen ein und aus ging.

Ein anderer, stadtbekannter wohnungsloser Mensch boykottierte den Digitalgipfel, indem er während einer Veranstaltung im Stadt-Lab direkt ans Schaufenster urinierte, wie mir jüngst berichtet wurde.

Erst kürzlich erfuhr ich bei einem Pressetermin zum Thema Jugendarmut, was es damit auf sich hat, wenn Menschen in der Drogerie an der Kasse ein Dokument mit einem Barcode vorzeigen und daraufhin Geld ausgezahlt bekommen. Auf diesem Weg erhalten Arbeitslose, die beispielsweise nicht über ein Konto verfügen, ihre Sozialleistungen.

Die Bundesarbeitsagentur verfügt nicht mehr über Bargeldautomaten, und so holen sich Menschen in Notsituationen bei Rewe, Penny, Rossmann und Co. ihr Geld vom Amt, während der nächste Kunde an der Kasse wartet, um Massageöl und Dinkel-Cracker zu kaufen.

Ich gebe unserem Leser recht: Die Kontraste sind manchmal schwer auszuhalten. Doch letztlich sei den Jugendlichen ihr Fünf-Sterne-Menü und der Anstandscrashkurs doch gegönnt. Schließlich freut sich auch die Gastronomie über so eine Workshop-Idee, und die hatte ja in den vergangenen Jahren nicht viel Grund zur Freude.