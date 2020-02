Soziokultur-Perle Carla, ein Mitmachding

Maria Bürger sagt es mit „Bitte Geduld!“-Unterton: „Wir sind einen Monat hier, standen Mitte Dezember noch vor dem Aus und erholen uns erst mal von der Überraschung.“ – Mit „hier“ ist das ehemalige Gasthaus „Carl August“ im Mühltal gemeint, das in DDR-Zeiten „Mühltalperle“ hieß. Und „Wir“, das sind die jungen Leute, die gut zehn Jahre lang das Haus Inselplatz 9a als privates Soziokulturzentrum entwickelt haben, bis es Anfang des Jahres dem bevorstehenden Neubau eines Uni-Campus weichen musste.

Und „erholen“? Nun ja, es war für alle Beteiligten Stress pur, ehe der Rechtsstreit um den Verbleib auf der „Insel“ ad acta gelegt und gemeinsam mit Stadtverwaltungsspitze und Freistaat der „Carl August“ gefunden war. Hier leben die „Insulaner“ jetzt per mietähnlichem Erbbaupachtvertrag, der demnächst mit einem in Gründung schwebenden Trägerverein abgeschlossen werden soll.

Von Führungsebene bis Punker

„Wir haben Verantwortung, dass die zehn Jahre nicht umsonst waren“, sagt Melina Wurth, die zu den aktuell zehn Bewohnern gehört. „Wir wollen Barrieren abschaffen; es ist schon spürbar, dass die Leute Angst vor Unbekanntem haben.“ Alexander Müller gehört ebenso zum Haus. „Mittlere Führungsebene bis Punker“, so antwortet er mit Augenzwinkern auf die Frage nach den beruflichen Hintergründen der Bewohner. Aber klar, das Haus sei von jungen Leuten geprägt. Nicht zuletzt solle hier ein Fleck sein, „wo jeder Künstler seine Kreativität ausleben kann“, sagt er. „Wir wollen die Räume offen gestalten“ und, wie Maria hinzufügt, „miteinander solidarisch leben“. So lässt sich erahnen, weshalb das Haus nur noch mit „CARL A“ beschriftet ist, nachdem die Buchstaben „UGUST“ hinterm zweiten A demontiert wurden. „Mit dem Großherzog Carl August identifizieren wir uns nicht so“, sagt Melina Wurth. Und Maria dazu: „Die ,Insel’ konnten wir ja nicht mitnehmen. Aber das mit der Carla ist keine Konsensentscheidung; das ist intuitiv aus uns rausgekommen.“ Gleichwohl schwinge da schon einmal die Gleichbehandlung unabhängig vom Geschlecht mit. Man müsse hier schon selbstlos, ja, dem Altruismus zugeneigt sein.

Das alte Schild täuscht: Küche für den Gutbürger gibt es nicht mehr im früheren Gasthaus „Carl August“. Foto: Thomas Stridde / TLZ

Was „Carla“ hergibt: Neben dem Platz für zehn Bewohner gibt es zwei Gästezimmer, überdies zwei Tanzsäle, eine Bar, einen „Wohnzimmerbereich“, ein Küche, zwei Lagerräume. Alexander Müller schwebt vor, eine Elektro-Werkstatt und Probenräume einzurichten. Er ist zuversichtlich, dass in einem Monat professionelles Musikaufnehmen möglich ist. „Jeder, der ein Instrument hat, kann das Studio nutzen.“ Geplant ist zudem die Einrichtung einer Bibliothek vor allem für Umwelt- und Naturschutz-Literatur. Auch soll die am Inselplatz etablierte „Volksküche“ als gelegentliches Speisen-Angebot reaktiviert und dann „Sozialküche“ genannt werden. Dafür wie etwa auch für den Wanderern und Radfahrern zugedachten „Do-it-youself“-Biergarten gelte, dass die Kosten ausschließlich über vorgeschlagene Spenden gedeckt werden. Gegen Spenden sollen nach Melina Wurths Beschreibung aber auch Räume vermietbar sein. Und: Ein „Umsonst-Laden“ mit Dingen zum Mitnehmen ist bereits an der westlichen Hausseite angelegt.

Mitte Februar sei ein Bau-Wochenende angesetzt; also werde beim Frühlingsfest Ende April schon mehr zu sehen sein, sagt Maria Bürger. Alexander Müller berichtet, dass auf dem Dach angestautes Wasser und Feuchtigkeit vom Hang her Sorgen bereiten. „Aber das kriegen wir schon gestemmt. Nicht jeder von uns kann alles, aber jeder hat seine Spezialstrecke.“ Das sei eben „kein Bedienungsding, sondern ein Mitmachding“, so fasst es Maria Bürger zusammen.

Wie die neuen Nutzer des Hauses an der viel befahrenen B 7 wohl wahrgenommen werden? Die jungen Leute wissen es nicht so genau. „Die Leute hupen viel hier draußen“, sagt Maria Bürger. Wobei sie gegen das Etikett „weit draußen“ mittlerweile allergisch sei. Mit dem Bus seien es doch gerade einmal zehn Minuten bis ins Stadtzentrum. Und Melanie Wurth spricht noch eine Einladung aus: „Wenn die Leute Ideen oder Wünsche haben – wir gehen gern drauf ein.“