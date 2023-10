Ein Bus der Linie 15 steht abfahrbereit an Löbdergraben.

Späti kommt nicht: Warum es keine Nachtfahrten für Bus 15 in Jena geben wird

Thomas Beier über unerfüllte Nahverkehrs-Wünsche – ein Kommentar.

Die Ernüchterung im Ortsteilrat Jena-Nord ist nur zu verständlich. Da müht das Gremium sich seit Jahren, für den Linie-15-Bus ins Stadtzentrum auch ein paar Nachtfahrten zu bekommen; schafft es sogar, damit in den Nahverkehrsplan „2022+“ aufgenommen zu werden, und dann kommt der Oberbürgermeister in den Ortsteilrat und sagt quasi: Sorry Leute, im Moment fehlt das Geld, die neuen Straßenbahnen kosten ja auch, ihr wisst schon.

Ähnliche Erfahrungen dürfte es auch in anderen Ortsteilen ergehen. Für Angebotsverdichtung ist überhaupt kein Geld da. Und das ist schon ein Problem, denn in der Debatte um den Nahverkehrsplan wurde eine Erwartungshaltung geweckt, die sich nicht im Geringsten erfüllt. Da hilft es auch nicht, die neuen Straßenbahnen in fast schon spirituelle Sphäre zu heben. Das 153 Millionen Euro schwere Gesamtprojekt darf nicht zum Totschlagargument für jede Art von Bürgerwunsch werden.

Als die Weichen für die Straßenbahn-Neubeschaffung gestellt wurden, war nicht die Rede davon, dass ansonsten gar nichts mehr geht. War das 2019 wirklich nicht bekannt?