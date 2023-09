Spannender Vortrag in Jena: Wie die Eisschmelze das Klima verändert

Jena. Forscherin Ricarda Winkelmann spricht im Zeiss-Planetarium im Rahmen des Ernst-Abbe-Kolloquiums.

Der kälteste, der windigste, der trockenste Ort der Welt: Die Antarktis ist ein Ort der Extreme. Der Kontinent am Südpol ist von einer gigantischen Eisschicht bedeckt, die Millionen von Jahre alt und in einigen Gebieten mehr als 4000 Meter dick ist. Würde das gesamte Eis der Antarktis abschmelzen, hätte das einen globalen Anstieg des Meeres von etwa 58 Meter zur Folge. Trotz dieser gewaltigen Ausmaße ist der antarktische Eisschild besonders anfällig gegenüber Klimaänderungen – über die vergangenen Jahrzehnte hat insbesondere die Westantarktis beschleunigt Eis verloren.

Ricarda Winkelmann leitet am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung die Arbeitsgruppe Eisdynamik. Foto: Karkow / PIK

Worauf dies beruht und wie sich ein weiteres Schmelzen der Pole auf das Klima auswirkt, wird Ricarda Winkelmann vom Potsdam Institut für Klimafolgenforschung am Mittwoch im Zeiss-Planetarium darlegen. Winkelmanns öffentlicher Vortrag „Kipp-Punkte im Klimasystem: Vorboten aus dem polaren Eis“ findet im Rahmen des Ernst-Abbe-Kolloquiums statt, das von der Friedrich-Schiller-Universität Jena und der Ernst-Abbe-Stiftung ausgerichtet wird.

Risiko: Kipp-Punkte können ausgelöst werden

„Aufgrund von sich gegenseitig verstärkenden Wechselwirkungen zwischen Eis, Atmosphäre und Ozean steigt mit zunehmender globaler Erwärmung das Risiko, dass Kipp-Punkte in der Antarktis ausgelöst werden: Ist eine kritische Temperaturschwelle erst einmal überschritten, könnte dies zu einem selbsttragenden und möglicherweise irreversiblen Eisverlust in Teilen der West- und Ostantarktis führen“, sagt Winkelmann, die am Potsdam Institut für Klimafolgenforschung die Arbeitsgruppe Eisdynamik leitet.

Diskussion mit dem Publikum

Ein Kipp-Punkt wird vom Weltklimarat (IPCC) definiert als „eine kritische Grenze, jenseits derer ein System sich umorganisiert, oft abrupt und/oder unumkehrbar“. Wobei „sich umorganisiert“ meint, dass das System ab dem kritischen Punkt von selbst in einen anderen Zustand übergeht. Ricarda Winkelmann wird in ihrem Vortrag die zugrundeliegenden physikalischen Prozesse und die Risiken solcher dynamischen Instabilitäten genauer beleuchten. Die daraus resultierenden Auswirkungen auf den Anstieg des Meeresspiegels und unser globales Klima – „nicht nur in den kommenden Jahrzehnten, sondern für die nächsten Jahrhunderte und darüber hinaus“ – wird die Eis- und Klimaexpertin ebenfalls präsentieren und am Ende mit dem Publikum diskutieren.

Mittwoch, 13. September, 17 Uhr, Zeiss-Planetarium; der Eintritt ist frei.