Sparkassenstiftung Jena-Saale-Holzland spendet 1000 Euro

Jena. 40 Veranstaltungen der Kinderakademie Jena-Saale-Holzland

Die Kinderakademie freut sich über Spende in Höhe von 1000 Euro von der Sparkassenstiftung Jena-Saale-Holzland. Als langjähriger Sponsor sowie Unterstützer der Kinderakademie erhöht die Stiftung mit dieser zusätzlichen Finanzspritze ihre jährliche Fördersumme auf Grund der großen Resonanz auf die Angebote.

Die Kinderakademie bietet Kindern und Jugendlichen in Jena und im Saale-Holzland die Möglichkeit, gemeinsam mit Gleichaltrigen kreativ zu werden, zu experimentieren und die Welt zu entdecken. Knapp 300 Kinder schnitzten, nähten, tanzten, töpferten oder zauberten bereits bei 40 Kinderakademien in diesem Jahr. Während der Corona-Pandemie ermöglichte die schnelle Umstellung von Inhalten auf digitale Lösungen es Kindern und Jugendlichen, das Bildungsangebot weiterhin in Anspruch zu nehmen.

In der Kinderakademie engagiert sich ein Netzwerk vom über 40 Mitarbeitenden und Akteuren aus regionalen Vereinen, Trägern sowie Institutionen.

treffpunkt-generationen.de