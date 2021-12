Etwa 250 Menschen fanden sich Sonntagabend aus unterschiedlichen Grünen rund um den Weihnachtsbaum am Markt ein.

Spaziergang in Jena: 150 Leute mit Kerzen, 100 Polizeibeamte

Jena. Friedlicher Protest gegen Corona-Maßnahmen lockte in Jena auch Schaulustige an

Etwa 150 Menschen fanden sich Sonntagabend auf dem Jenaer Marktplatz ein, um Kritik an den Corona-Maßnahmen zu üben. Sie standen auf dem Marktplatz und unterhielten sich friedlich in kleinen Gruppen. Zum Teil hatten die Menschen Kerzen dabei. Die Zahl der Polizeibeamten, die sich an den Zugängen zum Markt positioniert hatten, war fast genauso groß. Zugleich gab es eine Gegendemonstration von 20 jungen Leuten, die durch Sprechchöre auffielen. Zusätzlich kamen neutrale Schaulustige, die sich erst aufgrund der Rathausmeldung vom Vortag eingefunden hatten.

Die Stadt Jena hatte „konsequentes Durchgreifen“ angekündigt. Sie hatte das Treffen im Vorfeld als Versammlung eingeschätzt, die 48 Stunden zuvor hätte angemeldet werden müssen, was nicht passiert war. Ordnungsdezernent Benjamin Koppe (CDU) sagte: „Demonstrationen mit mehr als 35 Personen sind zudem nach der aktuellen Corona-Landesverordnung untersagt und nur im Ausnahmefall zu bewilligen.“ Er bezeichnete den anonymen Versammlungsaufruf als unverantwortlich, die Pandemie sei außer Kontrolle geraten.

In sozialen Medien wurde die Versammlungs-These der Stadt zum Teil kritisiert. Selbst im strengen Bayern seien Spaziergänge möglich, weil diese nicht den Charakter einer Kundgebung trügen.