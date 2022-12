SPD Jena ehrt erfolgreichen Politiker

Er hat für die SPD viel erreicht: seit 1998 ist Volker Blumentritt Ortsteilbürgermeister in Neulobeda, seit 1999 Stadtrat und 2005 für eine Legislaturperiode im Bundestag

Jena. Volker Blumentritt für seine Verdienste um Jena-Lobeda geehrt

Er hat für die SPD viel erreicht: seit 1998 Ortsteilbürgermeister in Neulobeda, seit 1999 Stadtrat und 2005 für eine Legislaturperiode im Bundestag: Volker Blumentritt. Unumstritten seine Verdienste um den Bau der Autobahn mit Tunnel bei Lobeda, die Entwicklung der dortigen Schullandschaft und den Klinikausbau. Kein Wunder also, dass die Doppelspitze der Jenaer Sozialdemokraten mit Katja Glybowskaja und Lutz Liebscher (von links) sowie Bürgermeister Christian Gerlitz (2. von rechts) und Lobedas SPD-Chef Christian Rödel (rechts) angetreten waren, um Blumentritt zur 25-jährigen SPD-Mitgliedschaft zu gratulieren. Im neuen Jahr will sich der 76-Jährige zu seiner politischen Zukunft erklären.