Spende für den Stadtteilgarten

Jena. Mit dem Geld sollen neue Hochbeete in Winzerla angeschafft werden

Mit einem Mini-Gartenset in der einen Hand und symbolischem Futter für das Sparschwein in der anderen, übergab Jenawohnen-Geschäftsführer Tobias Wolfrum Bärbel Puhlfürß vom Stadtteilgarten in Winzerla die Spende über 1300 Euro.

Seit nunmehr neun Jahren wird auf der Fläche neben der Endhaltestelle Winzerla mitten im Wohngebiet fleißig gegärtnert. Mit dem gespendeten Geld sollen neue Hochbeete angeschafft werden. Außerdem sollen, sobald es die Witterung erlaubt, auch andere Reparaturarbeiten am Zaun, dem Komposthaufen und den Gewächshäusern angegangen werden. Das Geld stammt aus dem Spendentopf des Winzerla-Buches „Zu beiden Seiten der Wasserachse, 50 Jahre Großsiedlung Winzerla“. Dieses hatten Jenawohnen und das Stadtteilbüro Winzerla anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des Neubaugebietes im vergangenen Jahr herausgegeben.