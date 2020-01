Die Sternsinger aus Dornburg-Camburg haben in den letzten Tagen an vielen Haus- und Geschäftstüren in ihrer Heimatregion geklingelt, um den Bewohnern Segenswünsche und die Friedensbotschaft zu überbringen. Ihre letzte Station war das Rathaus in Camburg.

Dornburg-Camburg. Seit 2011 sind in den ersten Tagen eines neuen Jahres in Dornburg-Camburg die Sternsinger unterwegs. Doch auch danach sind sie Friedensbotschafter.

Spendenbüchsen der Camburger Sternsinger gut gefüllt

Sie waren vier Tage unterwegs, oft viele Stunden lang, und auch bei Regen. Die Sternsingerkinder aus Dornburg-Camburg haben seit dem Wochenende an vielen Haus- und Geschäftstüren geklingelt. Um alle Familien und Unternehmen besuchen zu können, die die Sternsingerkinder eingeladen hatten, waren drei Gruppen unterwegs.

Camburger Sternsinger besuchen auch Familien auf Dörfern ringsum

Von Sieglitz in Sachsen-Anhalt, das zum Kirchenkreis Camburg-Leislau gehört, bis nach Neuengönna haben die zwölf Mädchen und Jungen die Friedensbotschaft getragen. „Überall haben die Leute uns Geld gespendet, damit Kindern, die Not leiden, im Libanon und anderswo, geholfen werden kann“, berichtete Emma.

Gemeinsam mit Franzi, Henrietta, Frieda und Charlotte hatte sie am Dienstag im Camburger Rathaus die diesjährige Spendenaktion der Dreikönigssinger beendet. Und stolz konnten sie danach vermelden, fast 4000 Euro an Spenden eingesammelt zu haben.

Charlotte und Lotta mit selbstgebastelten Kranichen, die sie als Friedenssymbol verschenken. Foto: Angelika Schimmel

„Vor zehn Jahren sind wir in Camburg zum ersten Mal die Sternsinger unterwegs gewesen, damals waren es nur vier Kinder der katholischen Gemeinde, wir haben damals 400 Euro Spenden gesammelt“, erzählt Christina Altmann, die die Aktion seither betreut. Seit 2015 beteiligen sich katholische und evangelische Kinder am Dreikönigssingen in Dornburg-Camburg.

Auch später im Jahr als Botschafter für Frieden unterwegs

Betreut werden die Mädchen und Jungen dabei auch von engagierten Müttern wie Martina Jensch und Christina Walther. Doch auch außerhalb der Sternsingerzeit sind die Kinder als Botschafter für den Frieden unterwegs. So haben sie im Sommer auch am Friedensfest in Camburg teilgenommen und dort selbstgebastelte Kraniche – asiatische Symbol für Frieden und Glück – verschenkt.