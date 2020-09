Sperrmüll: Jenaer Bevölkerung soll mithelfen

Jena. Illegale Entsorgung nimmt offenbar zu in Jena

Die Stadt hadert mit dem illegal entsorgten Sperrmüll: Jetzt bittet der Kommunalservice die Bevölkerung um Mithilfe.

Seit Anfang April sei immer wieder das Abstellen von Sperrmüll ohne vorherige Anmeldung zu beobachten. Schwerpunkt bildeten dabei die Wohngebiete Lobeda-West und -Ost sowie Winzerla, hieß es am Freitag aus dem Rathaus. Bisher sei es fast immer gelungen, diesen Sperrmüll dennoch zu beseitigen. Aber letztlich seien die Kapazitäten des KSJ begrenzt. „Hinzu kommt, dass durch einen Abfallhaufen immer weitere hinzukommen. Kein schöner Anblick für die Anwohner, welche sich zu Recht bei der Stadt beschweren“, sagt Rathaussprecher Kristian Philler.

Die anfallenden Kosten würden durch alle Bürger mitgetragen. Neben Sperrmüll würden auch Baustellenabfälle wie Laminat, Deckenpaneele, Farben, komplette Türen mit Zargen und elektrische Geräte abgestellt. Dies zähle nicht zum Sperrmüll und sei gesondert zu entsorgen. Kommunalservice und der Verwaltung informierten die Vermieter über dieses Problem.

Um der illegalen Entsorgung von Sperrmüll und Baustellenabfällen entgegenzuwirken, sei auch die Mithilfe der Anwohner sehr hilfreich. „Informieren Sie uns, wenn Sie solche Feststellungen machen.“ Hinweise können jederzeit per E-Mail, über den Mängelmelder der Stadt Jena oder per Telefon gegeben werden. Diese würden auch vertraulich behandelt.

Meldungen per Mail umweltschutz@jena.de, online über maengelmelder.jena.de, per Telefon 03641/495266; Sperrmüllanmeldungen: sperrmuell@jena.de und per Telefon: 03641/49 89510.