Sperrungen auf Kahlaischer Straße in Jena

Jena. Bereits diesen Monat soll in der Kahlaischen Straße gebaut werden. Dies kann zu Verzögerungen im Verkehr führen.

Ende Mai beginnen umfangreiche Tiefbauarbeiten des Zweckverbandes Jena-Wasser in der Kahlaischen Straße. Zwischen dem Kreisverkehr am Alexander-Puschkin-Platz und dem Abzweig An der Brauerei soll bis Ende September eine Trinkwasser-Hauptversorgungsleitung verlegt werden. Erste Arbeiten der Firma Streicher beginnen am Montag, 17. Mai. Betroffen sind vor allem Straßenrandbereiche in der Felsenkellerstraße. Geplant sind aber auch Suchschachtungen im künftigen Baufeld. Diese erfordern eine kurzfristige halbseitige Sperrung der vielbefahrenen Straße. Je nach Wetterlage und Baufortschritt bleibt voraussichtlich Mitte der Woche eine Fahrbahnseite stadtauswärts für zwei Tage gesperrt. Stadteinwärts kann der Verkehr fließen.

Die Baumaßnahme steht im Zusammenhang mit dem Bau des neuen Trinkwasserhochbehälters im Rautal. Der Hochbehälter Rautal soll Ende des Jahres ans Netz gehen. Er wird Jenas zweitgrößter Wasserspeicher sein und ist eines der zentralen Projekte im Wasserversorgungskonzept 2040 für Jena und die Region.