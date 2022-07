Spielfreude statt Perfektion: Preisübergabe an Jenaer Allegro-Musikschüler

Jena. Beim schulinternen Wettbewerb gab es zehn gleichwertige Preise zu gewinnen.

Mit einem Jahr Verspätung hat er nun endlich stattfinden können: der schulinterne Wettbewerb der Allegro-Musikschule Jena. Zehn Beiträge von Solisten oder Ensembles wurden prämiert.

Bereits vor anderthalb Jahren, Corona breitete sich gerade mit der zweiten Welle so richtig aus, nahmen über 50 Schüler die Einladung an, sich mit einem selbstgewählten Stück in digitaler Form zu präsentieren. Ein halbes Jahr später, im Juni 2021, sollte dann die zweite Wettbewerbsrunde, primär für Ensembles, starten. Dazu kam es nicht, denn das entsprechende Zusammenspiel miteinander war damals seit Monaten nicht mehr möglich.

Die Hoffnung aufs Live-Musizieren blieb, auch wenn es noch ein ganzes Jahr dauern sollte, bis nun eine modifizierte Neuauflage des Wettbewerbes möglich war, zu dem sich 29 Schüler angemeldet hatten.

Von Bach bis Potter

Solisten und Ensembles spielten jeweils ein frei gewähltes Stück. So erklangen Stücke von Bach und Beethoven, Harry-Potter-Filmmusik, Ed Sheeran, aber auch spanische Gitarrenmusik und Eigenkompositionen. Das Besondere an diesem Wettbewerb, welcher vom Verein Intermezzo und der Thüringer Staatskanzlei unterstützt wurde: Es ging nicht um einzelne Platzierungen, sondern es waren zehn gleichwertige Preise ausgeschrieben worden.

Diese Regelung beeinflusste, so der Eindruck der Juroren, insbesondere die Spielfreude der Teilnehmer positiv. Galt es doch nicht, mit absoluter Perfektion um einen ersten Platz zu kämpfen, sondern sich mit Ungezwungenheit und einer trotzdem erforderlichen Spannung in die Reihe der zehn gleichwertigen Preisträger zu spielen. Dieser Ansatz fand bei allen Beteiligten ein sehr positives Feedback.

Nun hoffen Schüler und Lehrer der Allegro-Musikschule auf eine Fortsetzung im neuen Schuljahr, möglichst auch wieder ohne Corona-Einschränkungen.