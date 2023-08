Spielmannshof Seitenroda: Swing, Chansons und Evergreens

Seitenroda. „Bis Freitag“ spielt auf klassischen Instrumenten bekannte Lieder der letzten hundert Jahre und von heute auf dem Spielmannshof Seitenroda.

Ein Jeder kennt wohl die alten Melodien von „Irgendwo auf der Welt gibt’s ein kleines bisschen Glück“ von den Comedian Harmonists, „La Mer“ von Charles Trenet oder „Nathalie“ von Gilbert Bécaud. Diese und viele weitere Lieder werden „Bis Freitag“ live ab 20 Uhr auf dem Spielmannshof in Seitenroda spielen – natürlich an einem Freitag, nämlich am 25. August.

Wie der Spielmannshof mitteilt, benötigen sie dafür nicht einmal Strom, denn alles werde auf klassischen Instrumenten wie Akkordeon, Geige, Gitarre, Kontrabass oder sogar auf dem Waschbrett gespielt.

„Die beeindruckende Stimme des Sängers erscheint dabei wie von der Opernbühne entliehen und brilliert scheinbar mühelos auch in den tiefsten Basstönen“, schreibt der Spielmannshof. „Bis Freitag“ werde die Gäste durch einen musikalischen Sommerabend führen, der Lieblingslieder der letzten 100 Jahre bis heute enthalten wird.

Einlass ist bereits ab 19 Uhr und im Vorverkauf gibt es noch Karten für 15 Euro, an der Abendkasse dann welche für 17 Euro.