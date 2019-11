Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Spielstätte des Jahres“: Jenas Café Wagner in Berlin geehrt

Das Café Wagner in Jena ist an einem Dienstagabend im November ein „Raum, in dem Klang zelebriert wird.“ So war „Full Sun“, das Amsterdamer Band-Projekt des israelischen Bassklarinettisten Ziv Taubenfeld angekündigt worden. Die vier Musiker fuhren am Morgen im belgischen Gent los und müssen tags darauf zum Konzert in Amsterdam.

Punkt acht Uhr beginnt nun aber zunächst Nico Chientaraloi, die Saiten im offenen Piano zu bearbeiten, Schlagzeuger Onna Govaert versorgt die Quietsch- und Schleiftöne mit Rhythmus, dann steigen der cooljazzige Trompeter Luis Vicente und Taubenfeld selbst ein. Experimenteller und intuitiver Jazz auf der Basis grafischer Partituren ereignet sich vor zwanzig Zuhörern. Einem unter ihnen ist die Musik gleich nach dem ersten Stück zu anspruchsvoll; er flieht.

Der Abend steht für eines von bis zu 100 Konzerten unter insgesamt 250 Veranstaltungen, die im Café Wagner jährlich stattfinden. Es kommen häufiger zwanzig bis dreißig, aber auch bis zu 180 Gäste; dann ist die Bude gerammelt voll. Jazz ist, veranstaltet auf der „Jazzmeile Thüringen“ sowie vom Club „Jazz im Paradies“, der seit 1984 in diesem Haus gastiert, eine Farbe unter vielen. „Wir machen Punkrock, Wave, Hip-Hop und was es sonst noch gibt“, erzählt Café-Chef Oliver Schubert (38).

Ein Riecher fürvielversprechenden Nachwuchs

Dabei beweist der Verein immer wieder einen Riecher für vielversprechenden Nachwuchs. So lud er die Indie-Rock-Band „International Music“ aus Essen ein, bevor deren Debütalbum bundesweit durch die Decke ging. Auch die Jenaer Postpunkrocker von „Donnokov“ fanden im „Wagner“ ein Sprungbrett für ihren deutschlandweiten Erfolg.

Das Café Wagner befindet sich seit 2011 in der alten Villa an der Wagnergasse 26, die das Studentenwerk Thüringen in Erbbaupacht vom Land übernahm. Zu DDR-Zeiten war hier das Kulturhaus „Siegfried Lenz“ zu finden. Foto: Thomas Beier

„Unser Kulturprogramm wird basisdemokratisch entwickelt, jedes Mitglied kann sich einbringen“, betont Benjamin „Benni“ Krense (29), der die Geschäfte des aktuell dreißig aktive Mitglieder zählenden Vereins führt. Obwohl es also nicht den einen kuratorischen Kopf gibt, stehe das Café Wagner für „hohe Qualität“ ebenso wie für „gelebte Soziokultur in Jena“, bestätigt auch Jonas Zipf.

Der Chef des städtischen Eigenbetriebs Jena-Kultur hielt am Mittwochabend in Berlin-Kreuzberg eine Laudatio auf den Verein. Denn der erhielt dort von der „Initiative Musik GmbH“ und Kulturstaatsministerin Monika Grütters nicht nur einen mit 18.000 Euro dotierten Spielstättenprogramm-Preis namens „Applaus“; ein solcher ging auch an den „C. Keller“ in Weimar. Die Jenaer dürfen sich für ihr Programm 2018 (mit damals 74 Konzerten) zudem „Spielstätte des Jahres“ nennen.

Ja, das Café an der Wagnergasse 26 sei „schon eher eine Spielstätte als Studentenclub“, sagt Oliver Schubert. In der alten Villa residierte zu DDR-Zeiten das Kulturhaus „Siegfried Lenz“. In Erbbaupacht übernahm später das Studentenwerk das in Landesbesitz befindliche Gebäude als „Studentenhaus“, bis es die 1993 dort eingerichtete Kantine 2001 dem Wagner e. V. übertrug: gegründet „zum Erhalt der alten Villa und zur Förderung studentischer Kultur“.

Komplettsanierung ab 2021verlangt nach Ausweichobjekt

Letzteres sei ja „ein breitgefächerter Begriff“, so Benni Krense. „Und entsprechend divers ist auch unser Programm.“ Das Café ist tagsüber ein Begegnungsort mit Gastronomie, für studentische Lerngruppen zum Beispiel, und ein Veranstaltungsort am Abend; neben den Konzerten finden Lesungen, Theaterabende, Kino und Partys statt, aber auch Spieleabende, Informationsveranstaltungen und Vorträge.

Der Verein finanziert sich im Wesentlichen aus den Einnahmen. 2008, als Oliver Schubert als gelernter Koch und Student hier einen Nebenjob antrat, war „die Ausstattung durchaus noch spärlich“. Regelmäßige Förderungen der „Initiative Musik“ flossen inzwischen in die für Infrastruktur, in die Digitalisierung der Aufführungstechnik zum Beispiel. Bereits 2017 erhielt man zudem einen mit 5000 Euro dotierten „Applaus“.

Der Titel „Spielstätte des Jahres“ kommt in einer Zeit, in der eine Zäsur ins Haus steht. Das Studentenwerk will 2021 mit Landesmitteln die Komplettsanierung beginnen. „Eine Schließzeit von ein bis zwei Jahren stellt uns vor die Tatsache, dass unser Kulturprogramm in dieser Qualität nur dann fortbestehen kann, wenn wir für diese Zeit ein geeignetes Ersatzobjekt beziehungsweise Räumlichkeiten finden“, so der Verein. Andernfalls gingen ihm wohl Mitglieder ebenso wie das Publikum verloren.

Auch Jonas Zipf ist „total bewusst, dass wir da ein Problem haben“. Der Chef von Jena-Kultur ist formal zwar gar nicht zuständig, „höchstens in einer moderierenden Form“. Doch prinzipiell sei man bereit, in der Angelegenheit zu vermitteln und den Verein auch zu fördern.

In Jena tut sich demnach gerade eine größere „Angebotslücke“ auf, denn vergleichbare Probleme gibt es auch im F-Haus, im Rosenkeller und im Kulturbahnhof.

Angesichts aktueller Immobilienpreise in der Stadt gestaltet sich die Suche nach einer geeigneten Ausweichspielstätte aber umso schwieriger.

Spielstättenprogrammpreis für acht Clubs in Thüringen

Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) hat am Mittwochabend in Berlin-Kreuzberg den Spielstättenprogrammpreis „Applaus“ für 2018 auch an acht Clubs und Programme Thüringens überreicht, dotiert mit insgesamt 81.000 Euro.

Das Café Wagner in Jena und der „C. Keller & Galerie Markt 21“ in Weimar erhielten jeweils 18.000 Euro in der Kategorie II, die Spielstätten betrifft, die im vergangenen Jahr mindestens 52 Konzerte anboten.

Jeweils 7500 Euro der dritten Kategorie (mindestens zehn Livemusikveranstaltungen) gingen an: das Programm „Bauhaus trifft Jazz“ des Clubs „Jazz im Paradies“ sowie den Kulturbahnhof „KuBa“ in Jena, an die Engelsburg in Erfurt, an den Jazzclub Altenburg Förderverein e. V., den Jazzclub Erfurt und an das Programm „Nordthüringen jazzt, auch den Südharz!“ beim JazzclubNordhausen.

Die „Initiative Musik GmbH“ als Fördereinrichtung für die deutsche Musikwirtschaft in den Genres Rock, Pop und Jazz richtete den Preis zum siebten Mal mit Projektmitteln des Bundes aus. Diese Auszeichnung der Programmplanung unabhängiger Spielstätten erhielten nach einer Juryentscheidung diesmal 107 Einrichtungen bundesweit. Insgesamt wurden 1,8 Millionen Euro ausgereicht.

Zur neunköpfigen Jury gehört auch Thomas Eckardt, Geschäftsführer AG Jazzmeile Thüringen und Landesarbeitsgemeinschaft Jazz. Er betreibt Lobbyarbeit speziell für ostdeutsche Clubs. Sieben der acht diesjährigen Preisträger aus Thüringen sind Spielstätten auch der Jazzmeile.