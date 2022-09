Spielzeit-Infos und Probenerlebnis im Jenaer Volkshaus

Jenaer Philharmonie stellt neuen Orchesterdirektor vor

Jena. Einen Abend vor dem Start in die neue Spielzeit laden Philharmonische Gesellschaft und die Philharmonie alle Interessierten am Mittwoch, 14. September, 17.30 Uhr, zu einer Informationsveranstaltung in den Erich-Kuithan-Saal (Oberlichtsaal) des Jenaer Volkshauses sein. Bei dieser Veranstaltung, dem 1. „Philharmonischen Salon“ dieser Spielzeit, wird sich der neue Orchesterdirektor Alexander Richter mit seinen Ideen für die neue Spielzeit vorstellen. Gemeinsam mit Generalmusikdirektor Simon Gaudenz sollen einige besondere Höhepunkte der philharmonischen Saison, wie etwa das Eröffnungskonzert am Donnerstag, näher beleuchtet werden. Außerdem können Besucher ihre Fragen an Gaudenz und Richter loswerden. Im Anschluss an die Gesprächsrunde besteht die Möglichkeit des Besuches von einem Teil der Generalprobe des Orchesters für das Eröffnungskonzert im großen Saal (Ernst-Abbe-Saal). Die Veranstaltung ist öffentlich, der Eintritt ist frei.