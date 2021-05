Spontanes Wendemanöver führt zu Unfall zwischen Auto und Radfahrer in Jena - Seniorin bestohlen

Jena. Die Meldungen der Polizei für Jena.

Zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Radfahrer kam es am Mittwochmorgen in Jena. Als der VW-Fahrer aus Richtung Fürstengraben kommend die Weigelstraße befuhr, wurde ihm offenbar plötzlich bewusst, dass er sich verfahren hat, so die Polizei. Daraufhin beabsichtigte der 52-jährige Fahrzeugführer seinen Pkw zu Wenden.

Hierbei bemerkte er allerdings nicht, dass sich von hinten ein Fahrradfahrer annäherte und das Fahrzeug linksseitig überholen wollte. Fortfolgend kollidierte der VW mit dem herannahenden 28-jährigen Radfahrer. Der junge Mann kam zu Fall und verletzte sich bei dem Sturz leicht. Am Fahrzeug des Unfallverursachers entstand leichter unfallbedingter Sachschaden.

Entgegen der Einbahnstraße

Auch in Maua kollidierte ein Auto mit einem Radfahrer, der sich dabei leicht verletzte. In diesem Fall setzte allerdings der 58-Jährige Radler die Unfallursache, da er die Einbahnstraße entgegengesetzt der Fahrtrichtung befuhr, ohne dass diese für Fahrradfahrer freigegeben ist, berichtet die Polizei. Als die Citroen-Fahrerin die Alte Handelsstraße ordnungsgemäß entlang fuhr, kam ihr der Radfahrer entgegen und schnitt im Kurvenbereich die Straße, was zur Kollision beider Verkehrsteilnehmer führte. Der 58-Jährige kam zu Fall, verletzte sich leicht und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Graffiti am Planetarium

Graffiti stellten am Mittwochmorgen Zeugen am Zeiss Planetarium in Jena fest. In einem Ausmaß von 1 Meter x 2,5 Meter erstreckte sich die Buchstabenaneinanderreihung "QS" an der Fassade, so die Polizei.

Feigensauce und Tabasco

Beim Diebstahl wurde am Mittwochmittag ein Mann in einem Supermarkt in der Keßlerstraße erwischt. Beim Verlassen des Kassenbereiches wurde der 69-jährige Täter laut Polizei erwischt, da er die knapp fünf Euro Warenwert an der Kasse nicht begleichen wollte. Mit einer Flasche Tabasco und einer Flasche Feigensauce wollte sich der Mann aus dem Staub machen.

Seniorin bestohlen

Am Mittwoch meldete sich eine 88-Jährige aus Jena bei der Polizei und gab den Diebstahl ihrer Geldbörse bekannt. Gegen 15.55 Uhr war ihr am Holzmarkt ein unbekannter Mann zu Hilfe gekommen und hob laut Polizei den Rollator der älteren Dame in den Bus. Diesen kurzen Moment nutze der Unbekannte arglistig aus und entwendete die Brieftasche der Frau, welche sich in der Handtasche am Rollator befand.

