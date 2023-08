Sporthalle Göschwitz in Jena bald nicht mehr als Flüchtlingsbleibe

Die alte Uni-Hautklinik in der Erfurter Straße muss jetzt hergerichtet werden für jene ukrainische Flüchtlingsfamilien, die bislang in der alten Uni-Frauenklinik, Bachstraße, untergebracht waren.

Jena. Ab Herbst dient sie wieder dem Urzweck. Jenawohnen half Schritt für Schritt. Ukrainer wechseln von alter Frauen- in alte Hautklinik

Die Sporthalle der Berufsschule Göschwitz soll als solche von den Herbstferien an wieder nutzbar sein. Das hat Sozialdezernent Eberhard Hertzsch am Mittwoch vermeldet. Zuletzt fungierte die Halle als Flüchtlingsunterkunft. Vor allem wegen ihrer guten Sanitäranlagen war die Halle für diesen Zweck viel länger betrieben worden als die ebenfalls kurzzeitig für Flüchtlinge freigeräumten Hallen der Winzerlaer Galileo- und der Lobedaer Werkstattschule. Sogar Kojen-Abteile hatte die Stadt in Göschwitz einbauen lassen. Aber: Insbesondere die Waldorf- und die Berufsschüler als angestammte Nutzer waren so mit ihrem Sportunterricht schwer ausgebremst, mussten im Freien oder in Lobedaer Turnhallen Sport machen, weshalb auch für dortige Schulen Einschränkungen folgten. Zumal: Nach Corona war der Druck, wieder Schulsport zu treiben, enorm gestiegen. Mit Hilfe der Jenawohnen GmbH und der ÜAG seien den Bewohnern der Göschwitzer Halle nun Schritt für Schritt Wohnungen zugewiesen worden, berichtete der Dezernent. Schon ein halbes Jahr seien nach seiner Festlegung keine neuen Bewohner mehr in die Halle eingezogen.

Nächste Aufgabe: Die in der alten Uni-Frauenklinik, Bachstraße, untergebrachten Flüchtlingsfamilien aus der Ukraine müssen in die ehemalige Uni-Hautklinik, Erfurter Straße, umziehen. Die Stadt müsse die Hautklinik für diesen Zweck innerhalb der zweiten Jahreshälfte herrichten. Zum Glück sei es nicht erforderlich, in der Erfurter Straße neue Medien zu verlegen.

Der Zeitdruck erklärt sich nach Hertzschs Beschreibung damit, dass der Freistaat die Frauenklinik baulich umnutzt und wegen des befristeten Fördermittel-Flusses rasch starten muss – zuerst mit dem Abzwacken der Versorgungsleitungen.