Sprayer ziehen durch Eisenberg - Pferde galoppieren in Schlöben aus Angst vor Unwetter davon

Die Meldungen der Polizei für den Saale-Holzland-Kreis und für Jena

Pferde galoppieren aus Angst vor Unwetter davon

Vor den unwetterartigen Regenschauern wollten vermutlich auch vier Pferde in Schlöben flüchten. Wie die Polizei meldete, querten die Tiere die Fahrbahn und versuchten vor dem Unwetter zu flüchten, indem sie aus der Koppel ausgebrochen sind. Der Tierhalter konnte verständigt werden und führte die Ausreißer wieder zurück auf ihre Koppel.

An zwei Tagen so viel wie sonst im August: Weiter teils starker Regen in Thüringen

Sprayer ziehen durch Eisenberg

In Eisenberg haben unbekannte Graffiti-Sprayer mehrere Schriftzüge in schwarzer und silberner Farbe an Fassaden im gesamten Stadtgebiet angebracht. Dies wurde am Sonntagvormittag der Polizei gemeldet. Sowohl Häuser in der Fabrikstraße, als auch in der Leipziger Gasse und am Leipziger Tor waren von den Schmierereien betroffen. Doch nicht nur Hauswände waren Ziele der Unbekannten. Ebenso besprühten der oder die Täter sechs Zustellerfahrzeuge der Bundespost und Verteilerkästen der Stadtwerke und der Telekom. Hinweise zu den Tätern liegen derzeit nicht vor.

Diebesgut dabei

Bei einer Personenkontrolle am Sonntagabend in der Naumburger Straße in Jena wurde ein 22-Jähriger mit einem E-Bike angetroffen. Der polizeibekannte Mann konnte weder einen Eigentumsnachweis vorlegen, noch konnte er schlüssige Angaben zur Herkunft des Fahrrades machen. Das Fahrrad der Marke Samebike wurde vorerst bei der Polizei verwahrt.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen