Sprechstunden zum Thema häusliche Pflege in Jena

Jena. Krankenkasse bietet in der ersten Juliwoche kostenlose Sondersprechstunden an. Wo man sich anmelden kann.

Während der Thüringer Woche der pflegenden Angehörigen, die am 3. Juli beginnt, bietet die Krankenkasse Barmer in ihrer Geschäftsstelle in Jena, Holzmarkt 1, täglich Sprechstunden speziell für pflegende Angehörige an. Kostenfrei und unabhängig von der Kassenzugehörigkeit werden alle Fragen rund um Themen der häuslichen Pflege beantwortet, heißt es in einer Ankündigung.

„Es gibt in der Region Tausende Menschen, die sich um ihre pflegebedürftigen Angehörigen kümmern. Für die Pflege zuhause gibt es vielfältige Möglichkeiten der Unterstützung und Entlastung, zu denen wir gern beraten“, sagt Maria Alletsee, Geschäftsführerin der Barmer in Jena. Wichtig sei auch, dass die Gesundheit der pflegenden Angehörigen nicht auf der Strecke bleibe. Das gelte insbesondere für Menschen, die neben Beruf und Familie auch die Pflege übernehmen. red

Termine für die Sondersprechstunden können unter www.barmer.de/terminvereinbarung gebucht werden.