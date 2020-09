Spurensuche: Jüdisches Leben in Jena

Im Herbst startet das Themenjahr „Neun Jahrhunderte Jüdisches Leben in Thüringen“. Gemeinsam mit den Achava-Festspielen Thüringen bieten die Friedrich-Schiller-Universität (FSU) und die Stadt Jena Einblicke in die reiche und geschichtsträchtige jüdische Vergangenheit des heute führenden Wissenschaftsstandortes. Im Wintersemester werden zudem die Stadtführer in der Volkshochschule eine Stadtführung „Jüdisches Jena“ erarbeiten. Diese wird ab Frühjahr 2021 im Themenjahr „900 Jahre Jüdisches Leben in Thüringen“ durch die Jena Tourist-Information angeboten.

„Jena wäre nicht, was es heute ist, ohne die Jüdinnen und Juden, die hier seit Jahrhunderten lebten. Auch die Universität hat dem Wirken jüdischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler viel zu verdanken. Jüdisches Leben gehörte und gehört selbstverständlich zu uns. Das müssen wir heute mehr denn je wieder unmissverständlich deutlich machen“, sagt der Präsident der FSU, Walter Rosenthal. Jüdische Geschichte aus den vergangenen 100 Jahren exemplarisch darzustellen, sei in heutigen Zeiten besonders wichtig, um Rassismus und Antisemitismus entgegen zu treten, sagt Achava-Intendant Martin Kranz.

Termine

Am 16. September lädt die Friedrich-Schiller-Universität ab 19.30 Uhr Jena in ihre Aula ein, um mit dem Buchenwald-Überlebenden Naftali Fürst per Livestream zu sprechen. Naftali Fürst hat über seine Zeit als Jugendlicher im KZ ein Buch veröffentlicht, welches seit Kurzem auch in deutscher Übersetzung erhältlich ist.

Der Stadtspaziergang am 20. September ab 15 Uhr (Start: Hanfried-Denkmal) fühlt versteckten Spuren des jüdischen Lebens in Jena nach, erzählt von historischen Ereignissen und zeigt Orte, an denen jüdische Persönlichkeiten lebten und wirkten. Anhand historischer Fotos werden außerdem Orte in der Jenaer Innenstadt vorgestellt, die mit der jüdischen Geschichte verknüpft sind.

„E.R. – Porträt eines Vergessenen“ heißt die performative Spurensuche zu Eduard Rosenthal am 27. September ab 15 Uhr. Nach der Einweihung des dezentralen Denkmals am 24. September wird die Stadt selbst zur Bühne für ein bewegtes Porträt, denn der Schauspieler Markus Fennert begibt sich mit Teilnehmern auf Spurensuche. (Vorverkauf Tourist-Information im Markt 16, Telefon 03641/498050 oder online www.jena.de/tickets

Das gesamte Achava-Programm für Arnstadt, Eisenach, Erfurt, Jena, Weimar ist online zu finden.