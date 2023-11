Die Polizei meldet am Donnerstag mehrere Vorfälle (Symbolfoto).

Spurwechsel misslingt - Graffiti am Markt - Zwei Parkleuchten beschädigt

Jena. Das sind die Meldungen der Polizei aus Jena am Donnerstag.

Ein Autofahrer ist Mittwochvormittag mit einem Transporter zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, wollte der Fahrer die Spur wechseln.

Auf Höhe der Amsterdamer Straße setzte er mit seinem Mazda zum Fahrbahnwechsel an, übersah jedoch einen Transporter und kollidierte mit diesem seitlich. Verletzt wurde bei diesem Manöver niemand. An beide Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Hausfassade am Markt beschädigt

Zwischen dem 31. Oktober und dem 1. November beschmierten Unbekannte eine Hausfassade am Jenaer Markt. Der oder die Täter brachten nach Angaben der Polizei insgesamt sieben Graffiti in unterschiedlichen Farben an. Der Inhalt ist nicht zu identifizieren.

Treppe beschädigt

Unbekannte haben auf einer Baustelle in der Erlanger Allee in Jena randaliert. Der oder die Täter betraten das Gelände und stießen einen Steinblock eine Treppe, die momentan gebaut wird, herunter. Die Treppe wurde dadurch beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in mittlerer vierstelliger Höhe.

An Doppelverglasung gescheitert

Zwischen dem 30. Oktober und Mittwoch, 1. November, wollten Unbekannte in eine Schule in der August-Bebel-Straße in Jena einbrechen. Der oder die Täter betraten das Schulgelände und beschädigten mit einem unbekannten Gegenstand eine Fensterscheibe.

Die innere Scheibe der Doppelverglasung hielt dem Angriff jedoch stand, sodass die Unbekannten nicht ins Gebäude kamen.

Zwei Parkleuchten beschädigt

Im Paradiespark sind zwei Parkleuchten beschädigt worden. Ein Mitarbeiter des Kommunalservice meldete die Beschädigung am Mittwochmorgen.

Die Täter sind bislang unbekannt. Es entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.