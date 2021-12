Stadt Jena fordert: Präsenzpflicht an Schulen aufheben

Jena. Bürgermeister mit neuem Vorstoß nach dem Wechsel im Bildungsministerium. Schulbetrieb muss mit Blick auf die Omikron-Variante sicherer werden.

Die Stadt Jena hat den Bildungsminister erneut aufgefordert, die Präsenzpflicht für alle Schüler unter zwölf Jahren sofort aufzuheben und für weitergehende Infektionsschutzmaßnahmen in den Einrichtungen zu sorgen. „Der Schulbetrieb muss gerade mit Blick auf die Omikron-Variante umgehend sicherer werden“, sagt Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD).

Jena hat nach Angaben der Stadt gegenwärtig eine relativ stabile Infektionslage – bis auf eine einzige Altersgruppe: den Kindern. „Bei den Grundschülern haben wir gestern erneut einen traurigen Spitzenwert mit einer Inzidenz von 2700 erreicht, während bei den Senioren Werte von knapp über 200 zu verzeichnen sind.“ Auch stiegen die Fallzahlen bei den Minderjährigen immer weiter an, während in anderen Altersgruppen sinkende Zahlen zu erkennen seien. Aber während Bayern und Sachsen längst bei verpflichtenden täglichen Tests angekommen seien, könnten in Thüringen teilweise nicht einmal rechtzeitig die zwei freiwilligen Testangebote zur Verfügung gestellt werden.

Die Kinder hätten bisher keine Möglichkeit, sich vor der Erkrankung durch eine Impfung zu schützen, gleichzeitig müssten sie sich durch die Präsenzpflicht in Schulen auch aufgrund eines unzureichendem Testregimes einem akuten Infektionsrisiko aussetzen. Auch in Thüringen häuften sich in einzelnen Landkreisen die Anzahl der hospitalisierten Kinder. In Jena startet zwar am Mittwoch eine Impfkampagne für Kinder, ein vollständige Impfschutz sei erst in fünf bis sieben Wochen zu erwarten. „Überall gilt mittlerweile 3G oder gar 2G+, nur an Schulen soll das, auch noch verbunden mit einer Präsenzpflicht, nicht gelten?“ betont Gerlitz.

Anlass für den erneuten Vorstoß ist eine Personalie im Bildungsministerium: Nach umstrittenen Tweets zur Corona-Strategie für Thüringer Schulen verliert die Juristin Julia Heesen ihren Posten als Bildungsstaatssekretärin. Die Stadt Jena verknüpft mit dieser Entscheidung die Hoffnung, „dass nun wieder die Offenheit in das Ministerium einzieht, die Einrichtungen gemeinsam mit den Städten und Landkreisen als Schulträger sicher durch die Pandemie zu bringen“.