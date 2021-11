Stadt Jena geht von 200 neuen Corona-Infektionen aus

Jena. Zwei weitere Todesfälle. Soldaten helfen aus. Über 60-Jährige werden angeschrieben.

Der Fachdienst Gesundheit hat dem Robert-Koch-Institut am Donnerstag 120 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Durch die angespannte personelle Situation hätten nicht alle Fälle in das System eingearbeitet werden können, sagt Rathaussprecher Kristian Philler. Deshalb liege die reelle Fallzahl über 200 und die reelle 7-Tages-Inzidenz über 420.

Seit Freitag wird der Fachdienst wieder von der Bundeswehr unterstützt. Der Einsatz von drei Soldaten sei für zwei Wochen genehmigt worden. Ferner bemühe sich der Krisenstab um Hilfe der Bundeswehr für den medizinischen und den Pflegebereich.

OTZ-Newsletter für Jena Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der Ausbruch in einem Seniorenheim hat nach Angaben des Sprechers weitere Infektionen innerhalb der Einrichtung nach sich gezogen. Inzwischen haben sich dort über 60 Personen mit dem Coronavirus angesteckt. Es sei auch zu weiteren Todesfällen als Folge der Infektion mit dem Virus gekommen. Diese würden in den kommenden Tagen in der Statistik verzeichnet.

In folgenden Kindertagesstätten und Schulen sind Infektionen aufgetreten: In den Kindergärten Fantasia, Pi mal Daumen, Arche Noah, Schatzinsel, Knirpsenland sowie in der Gemeinschaftsschule Wenigenjena, Kaleidoskopschule, IGS Grete Unrein, Leonardoschule.

Die Stadt Jena verschickt an alle Bürgerinnen und Bürger über 60 Jahre einen Brief, in dem sie an die so genannte Booster-Impfung, also die Auffrischung des Impfschutzes für über 60-Jährige erinnert. Informiert wird darüber, warum eine Auffrischungsimpfung besonders für Menschen in diesen Altersgruppen wichtig ist und wie man diese bekommen kann. Die Statistik:

Anzahl aktiver Fälle: 770

davon in den vergangenen

24 Stunden: 120

stationäre Fälle: 19

davon auf Intensivstation: 3

Hospitalisierungsinzidenz: 3,6

Infektionen der vergangenen

sieben Tage: 390 (Vortag: 335)

Aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz

für Jena: 352,2 (Donnerstag: 302,5; Mittwoch: 320,6)