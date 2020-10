Stadt Jena ist bei den Parkgebühren „der Leitwolf“

Eine Anhebung städtischer Parkplatz-Gebühren in der Innenstadt hätte offenkundig nicht den von den Bündnisgrünen kalkulierten Effekt: dass die Beträge denen in umliegenden privatwirtschaftlich geführten Parkhäusern angeglichen würden und sich so die Auslastung dieser Angebote erhöhen ließe. Zu dieser Rechnung von Fraktions-Chefin Margret Franz (Zeitung vom Donnerstag) sagte Rathaussprecher Kristian Philler auf Anfrage und nach Rücksprache mit dem Fachdienst Mobilität: „Die Preise sind eigentlich gleich.“ Er nannte repräsentative Beispiele: Für den Eichplatz bei maximaler Parkdauer von zwei Stunden sind 1,50 Euro pro Stunde fällig. In der Neuen Mitte gilt: 50 Cent, 1 Euro, 1,50 und 2 Euro für eine halbe, eine ganze Stunde, anderthalb beziehungsweise zwei Stunden. Und in der Goethe-Galerie: in den ersten 2 Stunden je angefangene Stunde 1,50, von der dritten Stunde an je angefangene Stunde 2 Euro; Tagesmaximum: 17 Euro.

Uwe Feige, Chef des für die Parkraumbewirtschaftung zuständigen Eigenbetriebes Kommunalservice KSJ, sagte: „Mit den öffentlichen Parkgebühren sind wir das Regulativ; wir sind der Leitwolf.“ Nicht als KSJ-Chef, aber als Politiker (Feige ist stellvertretender CDU-Kreisvorsitzender) würde er hinzufügen: „Für Gastronomen und Händler wäre die Erhöhung der Gnadenschuss. Im Moment ist das also keine sehr günstige Idee.“