"Am Oelste" setzt die Stadt neue Maßstäbe bei der Stadtbeleuchtung. Etwa neun Meter hoch sind die Maste, an denen die Straßenlaternen straßenmittig abgespannt werden. An der Leibnizstraße gibt es eine Verbindung zum Dröselgebiet, wo es noch klassische - und wohl auch deutlich preiswertere Straßenlaternen - gibt.

Jena Der nördliche Stadtrand bekommt Straßenlaternen, wie es sie in Jenaer Wohngebieten so bisher nicht gibt.

Stadt Jena spannt XXL-Lichterketten im Baugebiet "Am Oelste"

Mächtig gewaltig! Das trifft auch auf die Abspannmaste zu, deren erste Exemplare Bauleute im künftigen Wohngebiet "Am Oelste" aufgestellt haben. Jena-Zwätzens Ortsteilbürgermeister Waldemar Kühner erhielt sofort eine Nachricht auf seinem Handy, mit der Frage, was das für Kaventsmänner seien und welchen Zweck sie hätten.

Kühner kümmerte sich und erfuhr auf der Baustelle: Die Abspannmaste gehören zur neuen Straßenbeleuchtung. Mit dieser geht die Stadt Jena bei der Wohngebiets-Beleuchtung ganz neue Wege. Mit etwa neun Metern sind die ersten Maste, die am Nordende der Leibnizstraße stehen, etwa doppelt so hoch wie die vorhandenen Laternen im Drösel-Gebiet. Dementsprechend steigt der finanzielle Aufwand.

Zwischen den Masten werden y-artig Tragseile gespannt. Zwei Enden dieses Konstruktes sind jeweils an einem Mast befestigt, das freie Ende wird über der Straßenmitte bis zum nächsten Ypsilon geführt. Daran hängen die Leuchten. Als Materialien für Seile und Drähte haben sich Bronze und Edelstahl bewährt. Seile, Abspannhaken, Klemmen und Verbinder sind so konstruiert, dass sie Stürmen standhalten. Fünf Straßen gilt es "Am Oelste" zu beleuchten.

"Die Beleuchtung des Gebietes neu interpretieren"

Wer die von der Stadt Jena herausgegebene Broschüre „Neues Wohnen in Zwätzen“ studiert hat, für den kommt das nicht überraschend. Denn dort hat der vormalige Stadtarchitekt Matthias Lerm geschrieben: „Die Beleuchtung des Gebietes soll in innovativer Art und Weise interessante Ansätze aus innerstädtischen Bereichen Jenas neu interpretieren." Mit der mittigen Anordnung der Leuchten werde nicht nur vermieden, dass Menschen in den Häusern geblendet werden. Das Licht flutet exakt dorthin, wo es gebraucht wird – nämlich auf Straßen, Gehwege und auf den Quartiersplatz.

Allerdings wird der Quartiersplatz so groß, dass er eine Zusatz-Leuchte in der Platzmitte und weitere Lichtquellen in der Mauerscheibe braucht. Über den kleineren Garten- und Verbindungswegen im Gebiet spannt die Stadt übrigens keine Seile, hier gibt es bodennahe Orientierungsleuchten.

In diesem Jahr beginnt die Vermarkung

„Am Oelste" wird vom städtischen Immobilienbetrieb KIJ erschlossen. Mark Dörfler vom KIJ sagt, dass der Bau von Versorgungsleitungen, Straßen und Zubehör bis zur Jahresmitte abgeschlossen sein soll. Die Vermarktung der Flächen beginnt in den ersten Monaten dieses Jahres. Zunächst werden die Parzellen für den gewerblichen Immobilienmarkt, also den Geschosswohnungsbau, konzeptgebunden und auf mehrere Lose verteilt ausgeschrieben. Dies erscheint sinnvoll, weil hierdurch die größte Zahl an Wohnungen entstehe und zugleich wegen der größeren Gebäude mehr Baufreiheit sinnvoll sei.

Im Anschluss, voraussichtlich 2022/2023, werden die Grundstücke zum Bau von Einfamilienhäusern in Form von gereihten Stadthäusern vermarktet. Damit hat sich der Termin gegenüber den ursprünglichen Plänen um zwei Jahre verschoben. Interessenten können sich beim KIJ auf eine Interessentenliste setzen lassen.

„Am Oelste" sollen 20 Prozent der Geschosswohnungen einen gedeckelten Mietpreis bekommen, also dem sozialen Wohnungsbau dienen. Auch bei den Reihenhäusern soll es soziale Kriterien geben, etwa einen Familienbonus auf den Grundstückspreis. So hat es sich der Stadtrat gewünscht.