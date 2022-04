Stadt Jena und Universität bewerben sich für Zukunftszentrum

Jena. Die Kommission „30 Jahre Friedliche Revolution und Deutsche Einheit“ hatte ein solches Zentrum in Ostdeutschland empfohlen. Präsentation und Diskussion am 5. Mai.

Die Stadt wird sich gemeinsam mit der Friedrich-Schiller-Universität um die Ansiedlung des „Zukunftszentrums für Europäische Transformation und Deutsche Einheit“ (ZET) in Jena bewerben. Auftakt zum öffentlichen Bewerbungsprozess bildet das Format eines World-Cafés am 5. Mai. Bürgerinnen und Bürgern der Stadt und alle Interessierten sind eingeladen, Ideen zu sammeln und gemeinsam über verschiedene Transformationserfahrungen zu diskutieren. Zudem wird die Bewerbungsorganisation präsentiert und werden erste Einblicke in Konzeptideen gegeben.

Jenas OB Thomas Nitzsche (FDP) sieht in der Bewerbung um das ZET die Chance, einen Besuchermagnet mit europäischer Strahlkraft nach Jena zu lenken. Der Bund fördert das Vorhaben mit 200 Millionen Euro, über 200 Arbeitsplätze könnten so in Jena entstehen, heißt es in einer Mitteilung. Die von der Bundesregierung im April 2019 eingesetzte Kommission „30 Jahre Friedliche Revolution und Deutsche Einheit“ hat in ihrem Abschlussbericht empfohlen, ein derartiges Zukunftszentrum in Ostdeutschland zu errichten. Es soll aus drei Säulen bestehen: einem wissenschaftlichen Institut, einem Dialog- und Begegnungszentrum sowie einem Museum.

„Eine weitere, gewichtige Anforderung seitens des Bundes beschreibt die Entwicklung einer signifikanten, identitätsstiftenden Architektur für das in zentraler Lage zu errichtende Gebäude, für dessen Besuch grundsätzlich kein Eintrittspreis zu leisten sein wird“, sagt Martin Fischer vom Zentralen Prozess- und Projektmanagement der Stadt Jena. Der Werkleiter von Jenakultur, Jonas Zipf, nannte gegenüber der Redaktion bereits das Baufeld B des Eichplatzes als Ort für das ZET.

In einem World-Café sitzen die Teilnehmenden an runden Tischen. Die Tischdecken sind aus Papier und dienen als Notizblock. So könnten alle Teilnehmer Ideen und Gedanken notieren und ergänzen, heißt es. In Bezug auf „Wissenschaft“, „Dialog“ und „Kultur“, die drei Säulen des Zentrums, aber auch zum Standort selbst, könnten so gemeinsam Ideen, Impulse, Erfahrungen, Meinungen und Perspektiven für die Jenaer Bewerbung um das Zukunftszentrum gesammelt werden.

5. Mai, 19 Uhr, Rathausdiele, Markt 1