Stadt Jena will mit ihrem Haushalt „nicht aufhören zu investieren“

Jena. Hoch kontrovers diskutiert, aber mehrheitlich beschlossen: Doppelhaushalt 2023/2024

Freitagmittag war auf Anfrage die Zufriedenheit des Finanzdezernenten Benjamin Koppe (CDU) gut hörbar, nachdem am späten Abend zuvor der voluminöseste Jenaer Doppel-Haushalt aller Nachwende-Zeiten mehrheitlich im Stadtrat beschlossen worden war. Er könne sich noch an seinen Start als Stadtrat im Jahre 2009 erinnern, als sich der Haushalt auf 169 Millionen Euro bemaß. Seit diesem Donnerstag ist die 400-Millionen-Grenze überschritten. Eckdaten dazu: nächstes Jahr Aufwendungen von 406 Millionen und Erlöse in Höhe von 390 Millionen Euro. 2024 Aufwendungen in Höhe von 424 Millionen Euro und Erträge in Höhe von 395 Millionen Euro. Mittelfristig wolle man „diese Kurve mittig fortschreiben“; etwa für 2027 stünden Ausgaben von 478 Millionen und Erträge von 472 Millionen Euro auf dem Papier. Das sei ein „krisenfester Haushalt“, sagte Koppe, der „kurzfristige Handlungsmöglichkeiten“ offenlasse. Und der Etat berge starke bewahrende Elemente, weil etwa keinerlei freiwillige Leistungen gestrichen wurden. Zudem birgt die Haushaltssatzung die Möglichkeit von Finanz-Spritzen, die Vereinen und Trägern bei weiteren Energiepreis-Explosionen helfen können.

Mehr machen, weniger versprechen

Stabile freiwillige Leistungen – Kultur, Soziales, Sport – seien keine Selbstverständlichkeit, sagte SPD_Fraktions-Chefin Katja Glybowskaja. Im September seien die Prognosen für die Statik des Haushalts noch „bedrückend“ gewesen. Mehreinnahmen hätten seither die Chancen verbessert. Und so sprach Katja Glybowskaja von einem Haushalt, der „sozial verantwortungsbewusst und zukunftsorientiert“ sei. Aus Sicht von Bastian Stein (CDU) ist der Haushalt wegen des Krisen-Dominos „unter schwierigsten Bedingungen“ entstanden. „Diese Unsicherheit atmet dieser Haushalt.“ Er freue sich, „dass noch nie so viel Geld in den Klimaschutz“ gesteckt wurde. Allgemein rät Stein, dass es vielleicht die Kunst sei, „mehr zu machen und weniger zu versprechen“.

Bürgermeister und Stadtentwicklungsdezernent Christian Gerlitz (SPD) würdigte den „sehr stringenten Investitionspfad“ des Haushalts, schaue man etwa beim Kommunalservice KSJ auf die 22 und die 27 Millionen Euro in den Jahren 2023 und 2024. Allerdings bestehe eine hohe Abhängigkeit von Fördermitteln.

Es sei schwer, dem Haushalt zuzustimmen, sagte FDP-Fraktionär Stefan Beyer. Das sehe man etwa am Ergebnis-Vortrag von 70 Millionen Euro, von dem die Stadt jetzt noch zehre; 2025 belaufe sich dieser Vortrag nur noch auf 3,5 Millionen Euro. Es sei „kein Konsolidierungsdrang sichtbar“. Schon die Personalplanung werfe Fragen auf, wenn man sehe, dass der Freistaat 17 neue Stellen für seine Verwaltung plane und die Stadt Jena deren 85. Auch teile er nicht die Auffassung, dass „für jeden im Haushalt etwas drin“ sei, wie zuvor gesagt wurde.

Keine Aufgaben-Kritik

„Wir werden nicht zustimmen“, resümierte für die Bündnisgrünen Co-Fraktions-Chefin Margret Franz. „Uns liegt vieles schwer im Magen.“ Zumal: Es seien nur zwei Wochen Zeit gewesen, über Prioritäten des Haushalts zu diskutieren. Für jeden was drin? Margret Franz schimpfte: „Wo sind wir denn? Wir sind unzufrieden, wenn für uns die Geschenke ausgesucht werden.“ So werde über den Klimaaktionsplan erst am 9. Februar diskutiert. Wie sollten da die Folgen der Diskussion in den Haushalt eingepflegt sein? Margret Franz erinnerte an den maroden Haushalt vor zwei Jahren, als die Stadt an der Fesselung durch ein Haushaltssicherungskonzept nur vorbeischrammte, weil eine neue Landesgesetzlichkeit den Etat rettete. Die damals auferlegte Aufgaben-Kritik? „Es wurde nix getan. Das fällt uns jetzt auf die Füße.“ Matias Mieth fragte zum Beispiel nach geplanten Sanierungen von Verwaltungsbauten oder der Bebelstraße. Ob so etwas Priorität haben müsse? Er befürchte für den Haushalt eine Bruchlandung. „Ich werde mich nicht freuen, aber wissen, wann wir sie beschlossen haben.“

Der Haushalt werde „unnötigerweise mit der Brechstange“ durchgedrückt, stellte Linken-Stadtverbands-Chef Jens Thomas fest. Es sei nicht einmal Gelegenheit gewesen, diverse Änderungsanträge der Fraktionen zu beraten. Auch Jürgen Müller von der AfD kritisierte „das Eilverfahren“.

„Braut nicht hübsch, aber vernünftig“

OB Thomas Nitzsche (FDP) hielt gegen, dass – einer längeren Diskussion halber – Mitte Oktober noch kein genehmigungsfähiger Haushalt in Sicht gewesen sei. Indessen habe man intern beim Stellen-Mehrbedarf 23 Millionen Euro nicht genehmigt; sei erst jüngst eine „exorbitant günstige“ Gewerbesteuer-Einnahme sichtbar geworden; habe die Steuerschätzung mit einem Plus von 15 Millionen Euro „uns in den Hintern gerettet“. Weitere 13 Millionen Euro seien dank der Nachjustierung des Kommunalen Finanzausgleichs in Jena zu erwarten. Und ja, 2025 müsse Jena wohl wieder Kredite aufnehmen; dies aber, „weil wir nicht aufhören wollen zu investieren“. Der Haushalt sei immer noch „grottenschlecht“, merkte „Bürger für Jena“-Fraktion-Chef Jürgen Häkanson-Hall an. Doch sei dies das „Maximum, was uns von der Verwaltung vorgesetzt werden kann“. FDP-Fraktions-Chef Alexis Taeger formulierte das so: „Die Braut ist nicht hübsch, aber vernünftig.“

Zahlen und Fakten: Die Abstimmung: Je sechs Mitglieder von FDP, SPD und CDU, ein Bürger-für-Jena-Vertreter, Einzelmitglied Ulrich Schubert und OB Thomas Nitzsche stimmten für den Haushalt (21 Stimmen); fünf Linke und acht Grüne stimmten dagegen (13); ein Linker und drei AfD-Mitglieder enthielten sich der Stimme (4). Ausgewählte Investitionen: Umbau des ehemaligen Otto-Schott-Gymnasiums, Erlanger Allee (41 Millionen Euro); energetische Sanierungen (2 Millionen); Klimaaktionsplan (1,6); Verlängerung der Straßenbahn in Richtung „Himmelreich“ (11,7); Start für den Bau des Kreisels in der Wiesenstraße; Radwegbau Mittelwiese nördlich vom Burgaupark.