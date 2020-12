Stadt-Kultus-Hickhack vor Ende des Präsenzlernens in Jena

Jena. Das wahre Pandemie-Leben rückt einen bizarren Stadt-Kultus-Streit um Präsenz-Beendigung in Jena in den Hintergrund.

Lutz Klauer verdient den Ehrenpreis für trocknen Humor. Auf die Frage unserer Redaktion, wie er mit dem Streit zwischen Stadt und Kultusministerium über den Zeitpunkt der Beendigung des Präsenzunterrichts in Jena umgegangen sei, sagte der Leiter der Winzerlaer Galileo-Schule: Er habe an Eltern und Kollegen „nicht alle zwölf Stunden einen neuen Brief geschrieben“. Die Vorbereitungen auf den am Mittwoch greifenden bundesweiten Shutdown seien eh bei „Galileo“ angelaufen.